Una subasta llena de tradición

Arevalenses y vecinos de la comarca se congregaron para honrar a su patrona, Nuestra Señora de las Angustias, en una jornada marcada por la lluvia, por lo que la Virgen no pudo salir en procesión, pero que no impidió que la gente acudiera a la plaza del Arrabal para celebrar su día.

Tras la suspensión de la procesión, la Banda Municipal de Arévalo amenizaba el tiempo con unos pasodobles en la puerta de la parroquia, mientras autoridades y cofrades, seguidos de varios vecinos de la localidad y comarca, se trasladaban a la Casa del Concejo a disfrutar de la invitación de un aperitivo por parte del Ayuntamiento.

A su vez, la gente se acercaba a los soportales de la plaza del Arrabal, donde tenía lugar la tradicional subasta de productos típicos y ofrendas en honor a la Virgen, que se celebra cada año y cuyos beneficios recaen en la cofradía.

Fiesta de las Angustias en Arévalo - Foto: David CastroJoaquín y Víctor eran los encargados de subastar todos los productos que establecimientos de la zona y particulares donaron como cada año. Una tradición familiar que Joaquín lleva realizando ya cuatro años de la mano de su padre, y en la que este año tomaba el mando con la ayuda de Víctor. Los dos se mostraban ilusionados ante la subasta y añadían que esperaban el mismo éxito de años anteriores, que Joaquín afirmaba «se han dado bastante bien».

Productos de la zona entre los que no podían faltar legumbres, queso, frutas, vinos, tartas y dulces típicos, incluso varios décimos de loterías, pero que, como cada año, lo que mayor expectación se llevaba era la subasta de un cordero y tres gallos de corral. Ante la incertidumbre de si estos animales se podrían subastar este año o no, Joaquín explicó que, hasta ahora, no se habían encontrado «ningún problema».

Una subasta bañada en agua y con menos gente que otros años, pero que no impidió que pujaran ante la habitual frase de «¿Alguien da más», y se fueran llevando uno a uno todos los lotes que voluntarios ofrecieron para la honra de su patrona.

Fiesta de las Angustias en Arévalo - Foto: David CastroCon un precio de salida establecido por los donantes, volvía a destacar de nuevo, entre todas las pujas, el precio del cordero que fue subastado por 140 euros. La anécdota de la jornada estuvo marcada por la puja del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Arévalo, Vidal Galicia Jaramillo, por dos de los gallos de la subasta.

Un año más las subastas en honor a Nuestra Señora de Las Angustias daban por finalizada la jornada de la mañana de hoy.