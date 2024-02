El Club Deportivo Colegios Diocesanos lo tiene claro, ante cualquier tipo de agresión «tolerancia cero». Es la postura, sin fisuras ni contemplaciones, que el club colegial adopta ante episodios como el que se vivió el pasado fin de semana –jornada 22ª– en el Sancti Spíritu en el encuentro ante el Cristo Atlético y en el que un aficionado –perfectamente identificado por todas las partes– 'presuntamente' agredió a FranAdeva cuando el jugador visitante, ex del Real Ávila, se acercó a una banda para ser atendido. Fue en ese momento cuando el espectador habría agredido –el acta del colegiado recogía el incidente pero no determinaba si hubo o no agresión al no haberlo visto– en el rostro al jugador. «No importa la intensidad, si le tocó más o menos... Todo eso da igual. Es un acto que no se debe producir nunca, que hay que condenar y ante el que hay que actuar» deja muy claro Javier Jiménez, presidente del ClubDeportivo Colegios Diocesanos ante todo lo ocurrido y lo que pueda ocurrir, dado que el Juez Único de Disciplina de la RFEF ha puesto en marcha un expediente ante unos hechos que «podrían ser constitutivos de infracción disciplinaria a tenor de lo dispuesto en el Código Disciplinario de la RFEFconsistente en alteración del orden del encuentro que puede ser sancionado con clausura total o parcial de la instalación deportiva y/o multa de hasta 6.000 euros que deberá modularse en relación con el ámbito de las competiciones no profesionales» marca el procedimiento que se ha abierto.

Va a presentar sus alegaciones/observaciones el club colegial. De inicio, la inmediata actuación y respuesta que ofreció el club ante el incidente. «Un miembro de la Junta Directiva intervino en ese momento para que esta persona abandonara el recinto», a lo que accedió tras convencerla. Una persona con la que el Colegios Diocesanos ha tenido la oportunidad de hablar, tanto en la persona del propio presidente como de Iván Lastras, entrenador del primer equipo. «Ha llamado para disculparse, está arrepentido pero le hemos comunicado su expulsión del recinto deportivo al menos en lo que resta de temporada» tienen muy claro como primera respuesta a lo sucedido.

Se pusieron los colegiales a disposición del Cristo Atlético. Las imágenes presentadas por el club palentino y en las que se aprecia lo ocurrido «se las hemos proporcionado nosotros. Hemos querido poner todas las medidas necesarias» explica Javier Jiménez, que teme que aunque la denuncia del Cristo Atlético va dirigida hacia la persona causante de la presunta agresión, «nos va a salpicar».

Asume Javier Jiménez que, por cómo esta construido, elSancti Spíritu «no es lo ideal» en temas de seguridad dada la poca separación que existe entre el campo y el público, pero defiende que en todos estos años «nunca ha pasado nada y por una persona no se puede generalizar» lanza en defensa de su afición o de la visitante.