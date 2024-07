Álex Díaz 'sobrevive' y se lleva la Vuelta a Ávila 2024

Buscaba un vencedor final la Vuelta Ciclista a Ávila 2024 y lo encontró en su dorsal número '1', en Álex García, que se enfundó el amarillo en Arenas de San Pedro merced a una gran exhibición del Caja Rural en la segunda etapa y sobrevivió en la última ante Cortizo, que no escatimó en esfuerzos para llevárselo todo. Los chicos de Marcos Serrano jugaron sus bazas en una última etapa que se prestaba al ataque. Con salida en Navarredondilla y final en ElBarraco, a lo largo de sus 146 kilómetros el pelotón debía superar Los Aguilones (3ª), Serranillos (2ª), Mijares (1ª), Puente Morisco (1ª) o San Juan (2º).La «traca final» como se anunció en la presentación de la vuelta. Primero con Maksym Bilyi, cuarto en la general, y después con José Luis Faura, segundo, el Cortizo lo puso todo encima de la mesa para desbancar al guipuzcoano del Caja Rural Alea de lo alto de la clasificación. No pudo. Álex Díaz encontró el apoyó en su equipo y en especial de Javier Ibáñez, ganador de la Copa de España Elite y que el año que viene saltará del equipo amateur a profesionales. Si el sábado le puso en bandeja llevando en su compañero en 'volandas' hasta que las fuerzas le aguantaron, el domingo estuvo al quite para ayudar a su compañero cuando las rampas de SanJuan se le atragantaron y el ataque de Faura amenazó el liderato. «Ha sido un triunfo colectivo» valoró con acierto ÁlexDíaz en línea de meta.

En una jornada así, qué necesidad había de esperar. Con esa premisa y con la intención de empezar a desgastar desde el inicio al Caja Rural Alea, se movieron los Cortizo. Arrancaba la jornada desde Navarredondilla y en el kilómetro 5 ya empezaba el ascenso a Los Aguilones (3ª).Primeros escarceos para quitar la carbonilla y espabilar las piernas ante lo que se venía por delante. Pasó el pelotón por Navatalgordo, Navarrevisca y la localidad de Serranillos, inicio de la segunda ascensión de la jornada. El ascenso y la bajada hicieron la primera selección. Más de una veintena de corredores formaron un amplio grupo cabecero con todos los favoritos. Por detrás el pelotón con el resto de corredores ya quedaba en un plano secundario.

Camino de Mijares y su largo ascenso –20 kilómetros– los Cortizo empezaron a calentar motores. Cuando no atacaba uno, aceleraba otro. Estaba clara la estrategia de desgaste el Cortizo, que contaba con dos bazas para jugársela, José Luis Faura yMaksym Bilyi. Y fue el ciclista ucraniano el que se lanzó primero. Con el inicio del puerto de Mijares lanzaba su ataque para marcharse en solitario cuando aún restaban más de 60 kilómetros para la línea de meta. Cuarto y a 44 segundos en la general, era un corredor a tener en cuenta por el Caja Rural Alea. Buen ascenso del joven ucraniano –portaba el maillot a Mejor Sub'23– que no tardó en hacerse con una llamativa ventaja de 40'' que le situaba a un paso del maillot amarillo. Por detrás trabajaba el Caja Rural, que sostenía la distancia en el alambre conscientes de que quedaba mucho por delante como para quemarse de inicio. Y coronó la cima Maksym Bilyi con un minuto de ventaja sobre el grupo principal –algo más de una veintena– donde Álex García rodaba protegido por Javier Ibáñez, Rafa Martínez yPablo Lospitao. En esos momentos era el ucraniano del Cortizo el líder virtual y afrontaba el largo descenso desde Mijares –a 50 km a meta– en busca del corto pero explosivo Puerto Morisco de primera categoría.

Bajada fuerte, pegajosa, rápida pero de las que toca dar pedales. No conseguía rebajar las diferencias el grupo perseguidor, que veía como Maksym llegó a rodar con 1'13'' de ventaja. Poco a poco bajaría la diferencia –45''– a la entrada por Villanueva de Ávila. Se corría muy rápido por detrás y se arañaba segundo a segundo la ventaja del escapado mientras la carrera se acercaba al inicio de Puerto Morisco, donde Maksym aguantaría el tipo en cabeza sobre las empinadas cuestas de hormigón, aunque siempre echando ya la mirada hacia atrás. Coronaría en solitario pero con sus perseguidores a su sombra y José Luis Faura al frente. Porque su compañero ya pensaba en el siguiente movimiento del Cortizo sobre un grupo donde aguantaba el líder, Álex Díaz (Caja Rural) junto a Ibáñez y Lospitao.Junto a ellos Álvaro Sagrado (Brocar), tercer clasificado Jesús García (Valverde), Jon Kade (TenerifeBikePoint), David González (Rias Baixas),Dylan Roberto Jiménez (Rías Baixas), Álex García (Polti-Kometa), Gabriel Rodas (High Level-GSport) o PabloAra (Telco). Desde Morisco, el descenso llevó al grupo principal rápidamente hacia Burgohondo. Terreno para recuperar fuerzas y aliento. El 'parón' permitió a algunos recuperar terreno para unirse al grupo de cabeza. Y en la cabeza de todos estaba el ascenso a SanJuan (2ª). Y no se equivocaban. Porque todos esperaban el movimiento de José Luis Faura.

En la antesala al puerto –Navaluenga– se movieron Jesús García (Valverde Team) y Javier Ibáñez (Caja Rural) para marcharse en solitario con el beneplácito de todos. En el grupo se sucedían los ataques y contraataques.Todo se desorganizó mientras Álex Díaz se 'pegaba' a Faura, que hizo su primer intento. Era la rueda a seguir y no perder cuando a la carrera ya sólo le restaban 12 kilómetros.

Por delante Javier Ibáñez (Caja Rural) y Jesús García (ValverdeTeam) se entendían pensando en la victoria de etapa. José Luis Faura,Maksym Bilyi y Álvaro Sagrado le calentaban las piernas y el ánimo a Álex Díaz, que protegía su maillot y la renta de manera sólida. Y en estas se movió Álvaro Sagrado, le siguió José Luis Faura y se quedó sentado Álex Díaz, que no respondió.El líder no seguía la rueda.Quedaban 6 kilómetros para meta y la carrera vivía su momento más tenso.

En cabeza de carrera Javier Ibáñez se detuvo a esperar a su líder y compañero. Era el momento de salvar la Vuelta. Y la salvaron.En cabeza buscó Faura la colaboración de Jesús García.Le prometió el triunfo de etapa a cambio de su esfuerzo por la general, pero no encontró la ayuda necesaria. La ventaja con el líder alcanzó los 31'' de ventaja, pero no los 36'' que necesitaba. Fue de más a menos a medida que la labor de Javier Ibáñez junto a Álex Díaz surtía efecto.

Ya en las calles de El Barraco fue Sagrado, que alcanzó al dúo de cabeza, quien lanzó el primer ataque buscando el triunfo de etapa, pero le quedaba un último aliento a José Luis Faura para llevarse el triunfo, pero no la general. Apenas 12 segundos le metía al líder. Insuficiente. «¿He salvado el amarillo?» preguntaba Álex Díaz a su entrada en meta. Sí.