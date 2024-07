«Es un triunfo colectivo».Así resumía Álex Díaz (Caja Rural Alea) su triunfo final en la Vuelta a Ávila 2024 tras una última jornada en la que, junto a sus compañeros, fueron capaces de defender el jersey amarillo ante los intentos del Cortizo y Brocar Zamora por darle la vuelta a la general, especialmente con el último ataque de Álvaro Sagrado y José Luis Faura. «Han estado muy fuertes. Nos han hecho sufrir mucho pero gracias al trabajo de equipo y de Javier Ibáñez, al que hemos tenido que parar cuando iba por delante, nos hemos podio llevar la general».

Se cumplieron los pronósticos que apuntaban a una jornada muy movida por parte de aquellos que buscaban el jersey amarillo. «Al final Cortizo se movió muy bien. Aunque lo teníamos controlado, he pinchado bajando Mijares y en ese momentos se me ha cruzado la carrera. Se te pasan muchas cosas por la cabeza pero lo hemos podido solventar bien». Fue clave la jornada del sábado. «De no haber tenido esos 36 segundos de ventaja, no me hubiera llevado el amarillo a casa».

Segunda vuelta por etapas para Álex Díaz, ganador este año de la Vuelta a Navarra. «Es muy gratificante. En los campeonatos de España no me llevé el resultado que esperaba. Llevarme la general en la siguiente carrera ha sido muy gratificante».

Intentó pelear hasta el final José Luis Faura (Cortizo) por el amarillo pero no fue posible. Se llevó el triunfo de etapa en El Barraco. «No estoy satisfecho. El objetivo era la general» reconocía el murciano finalizada la etapa. «Queríamos ganar todo. Los últimos 5 kilómetros los coronamos con 30 segundos pero no hubo gas suficiente y por detrás tiró la gente. Mis compañeros han estado increíbles.Maksym ha hecho una gran etapa con la mala suerte de que por detrás han tirado cuando tenía 40 segundos de ventaja. Hemos jugado nuestras bazas. Estamos contentos pero no satisfechos porque no hemos podido ganar la Vuelta».

Una «locura de Vuelta» valoraba a pie de meta el abulense Carlos Gutiérrez (Cortizo). «Hemos salido con las cosas claras de trabajar en equipo pero no nos hemos podido llevar la general.Al menos nos hemos llevado la etapa.He hecho todo lo que estaba en mi mano para ayudar al equipo. Contento con el resultado final» valoraba el ciclista de El Fresno, que en lo personal reconocía que, pese a llegar bien, «no lo hacía en las mejores condiciones»..