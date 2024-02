El Colegios Diocesanos necesita «soltarse» en ataque

Seis meses ya de competición, 21 jornadas disputadas, casi dos tercios del calendario completados pero el Colegios Diocesanos sigue sin aprender la 'lección'. «Es algo de lo que llevamos hablando todo el año».Todos sin excepción, dentro y fuera del campo y vestuario. «No es que no tengamos gol. No podemos decir que los delanteros no tengan gol, es que para que puedan tener ocasiones les debemos dar balones para poder meterlas.Si no tuviéramos calidad me fastidiaría pero asumiría que no nos da, pero es que no es así.Tenemos jugadores de mucha calidad, gente que entrenando hace cosas pero llegado el partido no las hace. Necesitamos que se suelten y si no nos da, no pasa nada. Jugaremos en Regional el año que viene pero creo que los jugadores tienen más calidad de lo que demuestran en los partidos». Lo que les ha dicho en muchas ocasiones dentro del vestuario lo expresaba abiertamente Iván Lastras, entrenador del Diocesanos, a la conclusión del duelo ante el Astorga. «Se tienen que soltar.Si no eres tú, es difícil.Van faltando pocas jornadas y hay que hacerlo ya porque de lo contrario no nos va a dar para mantener la categoría» les pide a los suyos.

Con 7 goles a favor en su casillero el Colegios Diocesanos es el equipo de Tercera RFEF que menos goles marca.Y aún así, el buen hacer defensivo de los colegiales –22 goles en contra– le permite estar en condiciones de pelear por la permanencia.

Ocho goles ha marcado el Aurrerá de Ondarroa, pero no los ha rentabilizado como lo ha hecho el equipo de Lastras. Es colista en el Grupo 4- País Vasco con 30 en contra. Los mismo 8 ha firmado la Sociedad Deportiva Borja, penúltimo en el Grupo 17 de Aragón. Son los tres equipos de Tercera cuyos goles a favor no alcanzan los dos dígitos.