Con muy poco el Atlético Astorga se lleva mucho

Diocesanos.

Mario Velayos; Nacho, Garri, Fala, SergioNogal; Camilo, (Docar, 79') Fer (SergioMayorga, 56'), Ibra (Jean, 56')), PabloNegro, Guille Velayos (Jorge Rodríguez, 56')y MIguel Muñoz (César Robles, 65').

Astorga.

Barrero; Jony, Manso, Andrés, Herrador; Sergio (Misffut, 53'), Albertín, Ivi (Peláez, 84'), Matos (Mario, 53') (Marcos, 84'); Chris, Loren (Aritz, 79').

Goles.

0-1 (62')Chris.

Árbitro.

Manso Rojas.

Mostró cartulinas amarillas a los locales Fala,Nacho, Camilo, Mayorga y a los visitantes Jony.

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 21ª de la Tercera Disputada en el Sancti Spíritu.

Con lo mínimo, con un par de ocasiones salpicadas en 90 minutos y un lanzamiento de falta directa a gol, el Atlético Astorga se llevó mucho del Sancti Spíritu, tres puntos que permiten a los de José Luis Lago seguir mirando hacia arriba mientras al Colegios Diocesanos le tocará seguir mirando hacia abajo. Fue víctima de sus propios errores un Colegios Diocesanos al que le costó soltarse en ataque. No es nuevo. A los colegiales les cuesta desmelenarse y atreverse cuando el marcador no les obliga.Cuando la necesidad empuja todo es más complicado. Tuvo PabloNegro en sus botas la oportunidad del empate.Hasta en dos ocasiones y en boca de gol, pero Barrero salvó a los suyos para dejar a los del Sancti Spíritu «con cara de tontos», como bien dijo su entrenador.Porque como IvánLastras, todos los demás. Si te gana un equipo con vitola de equipo grande, como la que luce el Atlético Astorga, que sea por ser mucho más, pero que no sea por ser menos, como fue en esta ocasión.

Fueron los primeros minutos de idas y venidas entre colegiales y maragatos citados por tres puntos en el Sancti Spíritu necesarios para ambos, unos por mirar hacia arriba y otros por no mirar hacia abajo. A los cinco minutos ya había visto la amarilla Fala. Malas noticias cuando eres central, aunque el francés acabaría haciendo su mejor partido. Fue el primer disparo del partido –minuto 14– obra de Albertín, pero su lanzamiento a portería fue a las manos de Mario Velayos. Un primer apunte de un partido que comenzó sin dominador y avanzaba sin apenas ocasiones. Porque las oportunidades morían en entre pérdidas y malas decisiones de uno y otro. Y ante un centro del campo más dispuesto al robo que a la creación, los dos buscaron el juego directo. Llegada la media hora de partido Miguel Muñoz había buscado una carrera contra el mundo, Fer lanzó sin puntería desde lejos y Chris quiso sacar partido desde la frontal a una pérdida de Camilo en salida de balón. Poca cosa en los primeros minutos de un partido en el que Manso Rojas trajo de cabeza a los colegiales con sus decisiones. Notaba el Colegios Diocesanos la ausencia de Ángel Encinar –por lesión– para tratar de hacerse con los mandos de un partido que tampoco parecía querer controlar el Astorga, empeñado en buscar a Loren una y otra vez en largo. La primera parte la cerraría el Astorga acosando el área del Diocesanos sin éxito. Abandonarían los dos equipos el césped camino de vestuarios con la misión de cambiar muchas cosas para cambiarle la imagen a un partido que en su primera parte fue discreto.Mucho trabajo de por medio pero nada claro.

Saltó el Diocesanos a la segunda mitad con un punto más de intensidad, pero insuficiente para romper la línea de los maragatos. No esperó mucho José Luis Lago para buscar un giro de guión. Misffut y Mario salían al césped –minuto 53– aún con mucho partido por delante. No esperó Rober para mover el suyo. Jorge Rodríguez, Sergio Mayorga y Jean, que debutaba con los colegiales en una tarde en la que se necesitaba de esa verticalidad con la que se presentó a su llegada. Y el senegalés gustó, porque en su primer partido como colegial no se cansaría de buscar 'algo'.

Sería clave en el devenir del partido la falta de Nacho sobre Loren. El '9' del Astorga –minuto 61– le ganó la espalda a Nacho, que subió a la 'chepa' de su rival cuando trató de impedirle la carrera directo a portería.Pidió penalti Loren, que cayó dentro del área, pero el derribo fue fuera. No lo dudóManso Rojas, que señaló falta. En la frontal, ligeramente a la izquierda, el lanzamiento se lo pidieron muchos, pero el elegido fue Chris, que la pegó duro, raso... Pero al palo del portero. Debió hacer más MarioVelayos, que se lanzó pero no alcanzó un balón que se colaba junto a su palo para convertirse en el 0-1 a favor del Astorga.

Con el tanto en contra se soltó el Diocesanos liderado por Pablo Negro y la complicidad de Mayorga. Fueron los mejores minutos del Diocesanos y de Barrero, que salvó a los suyos hasta en dos claras ocasiones. La primera –minuto 66– a saque de córner cuando Pablo Negro se elevó en el segundo palo para enganchar un duro cabezazo que se encontraba Barrero por sorpresa para desviar. Aunque la jugada siguió viva entre las piernas de todos, los rebotes y los rechaces, acabaría muriendo en los guantes del portero. La ocasión fue muy clara, como clara fue la segunda. Sacó la falta Sergio Mayorga –minuto 69– en largo y de nuevo al segundo palo, donde PabloNegro se colaba por detrás de la defensa y en boca de gol engatillaba de primeras. De nuevo Barrero despejó como pudo para evitar, por segunda vez, el empate.

Se veía capaz el Colegios Diocesanos de conseguirlo y entendía el Astorga que podía matar el partido a la contra. Porque en la desesperación de buscar el gol, aparecían los espacios a la espalda y el retorno. La tendría Peláez en el descuento –minuto 91– en un mano a mano con MarioVelayos. Perdió el Colegios Diocesanos la pelota en salida de balón, falló Garri en el despeje y se quedóPeláez con la pelota en el mano a mano con MarioVelayos, que intuyó la trayectoria del disparo para ofrecer a los suyos una última oportunidad de buscar el empate. Y la tendrían en la última jugada del partido en un balón colgado al área al que llegóJean con la coronilla. Demasiado obligado para rematar, apenas pudo tocarla. Ahí moría un partido en el que el Astorga se llevó mucho con muy poco.

«Debemos ser autocríticos. Estos partidos no se te pueden escapar»

«La valoración del partido es muy sencilla.El rival con nada nos ha hecho gol.Creo que es el equipo que menos nos ha generado de todos los que han pasado por aquí a lo largo de la temporada» valoraba Iván Lastras, que tuvo que vivir el duelo desde la grada en su segundo de los tres partidos de sanción. Un gol que llegó «en una falta que no tenía que haber sucedido, un golpeo frontal y en la que el portero debía haber hecho más porque se la meten por su palo. Si ante tan poco el rival te hace gol y para nosotros hacer gol es una losa grandísima, aún así las tenemos y debajo de portería y no las metes, es muy difícil sumar. Me voy fastidiado, dolido, porque creo que el equipo ha merecido más» lamentaba el técnico colegial. Fue un partido «cerrado, sin ocasiones, pero en el que no hemos sido peores que el rival, pero en esta categoría los errores te castigan y ante un equipo de estas características de la nada te hacen gol. Al final te vas con cara de tonto» lamentaba el técnico. «Nos cuesta decidir esa última acción.Sabemos que por calidad llegamos hasta donde llegamos. El equipo se lo deja todo sobre el campo pero debemos aprender de esto por empezamos a restar jornadas, estamos en nuestro campo, el rival es sobre el papel superior a ti pero es que te gana con muy poco. Debemos ser autocríticos y aprender de nuestros errores porque estos partidos no se te pueden escapar».