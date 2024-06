El esfuerzo de Marta Muñoz no bastó

Lo intentó con todas sus fuerzas, firmó una primera jornada de récor, pero en las dos segundas no pudo mantener el ritmo y finalmente su esfuerzo no bastó y acabó a diez golpes del triunfo. La abulense Marta Muñoz no pudo regalar a los aficionados abulenses un triunfo en la prueba del Santander Golf Tour Letas que se ha celebrado desde el pasado jueves y hasta este sábado en el campo de golf del complejo de Naturávila, y en la clasificación final quedó a diez golpes del triunfo, que fue para la alemana Helen Brien, por delante, con un solo golpe de ventaja, sobre la sueca Kajsa Arwefjall, compartiendo el tercer puesto la española Elena Hualde y la danesa Cecile Leth-Nissen.

Muñoz llegaba a la última jornada de competición a seis golpes de la primera posición, por lo que necesitaba de su mejos golf para discutir la victoria. Había demostrado que lo tenía en el primer día del torneo cuando firmó un -8 con 64 golpes, pero tanto en la segunda como en la tercera jornada firmó un +2, con 74 golpes, para terminar con un -4 sobre el par del campo que a pesar de ser una muy buena tarjeta, no le pudo acercar a las primeras posiciones de la competición celebrad en su tierra, a la que llegaba con aspiraciones de pelear por el triunfo.

La joven alemana Brien, de 18 años, supo mantener la ventaja con la afrontaba la última jornada, y acabó imponiéndose en la prueba abulense, manteniéndose en la segunda posición la sueca Arwefjall, que se quedó a un solo golpe del liderato.