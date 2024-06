Cuando uno se ve tan arriba «quiere más» pero a medida que van transcurriendo las horas el sabor amargo deja paso a uno más dulce cuando la perspectiva del tiempo permite ver otras cosas, desde la que ha sido la mejor actuación general de Marta Muñoz desde que es jugadora profesional –seis años– en el Tour Europeo de Golf de Segunda División, a ese récord –aunque sólo fuera por un día– en Naturávila, su campo, escenario de una prueba al más alto nivel en la que ella misma se implicó no sólo como jugadora sino también como parte de la organización, una de las artífices de la cita y de que las jugadoras se sintieran como en casa. «Ha sido uno de los mejores torneos del Tour Europeo». Echa buena culpa de ello a los trabajadores del campo. «Estaba espectacular».

Ha sido un torneo histórico para el campo de golf de Naturávila, que con motivo de su 25º Aniversario acogía el Santander Golf Tour LETAS y lo hacía con la participación de 120 jugadoras de 28 nacionalidades, entre ellas Marta Muñoz, que acudía a la cita como una oportunidad y un reto a partes iguales.Y en ambos caso por ser en el campo que tanto conoce. «Ha sido una experiencia muy positiva» marca la abulense sobre lo vivido estos tres días de competición –de jueves a sábado– en los que llegó a ocupar la primera posición en el primer día del torneo. Quizás por ello habla de sabor «agridulce» entre sus primeras impresiones, aunque siempre con matices. «La realidad es que acabé muy contenta». No es para menos. El primer día lo cerró con una actuación espectacular con récord del campo. 64 golpes, un -8. «Si me lo hubieran dicho cuando trajimos el torneo sin dudarlo lo hubiera firmado». El resto de los días «no fue mal, pero los 'putts' de 'birdie' no entraron, me fui dejando muchas oportunidades.Aún así acabé muy contenta del resultado final, de haber jugado en casa, con el apoyo de la gente... Estoy muy agradecida» valora en lo general de un torneo que en su arranque «fue una locura» recuerda la jugadora abulense. «Estaba jugando muy bien. Con un hoyo en uno incluido». Reconoce que «no sabía que era récord del campo. Fue todo muy rápido, no lo asimilé bien, no me dio tiempo a celebrarlo, porque al día siguiente me tocaba volver a competir». Yen ese regreso a la hierba de la segunda jornada, sabor agridulce. Porque de firmar una tarjeta de 64 golpes siendo líder a los 74 para caer a la novena posición. «La posición está bien pero una vez que te ves arriba compitiendo con las mejores de Europa quieres más».

Esa novena posición la permitió pasar el corte –pasaban las 50 mejores– tras las dos primeras rondas para cerrar definitivamente el torneo en la posición 23 con un 'bogey' en el último hoyo que hizo descender posiciones. Pese a todo, su mejor posición en un torneo del Tour Europeo de Golf de Segunda División, «la mejor desde que soy profesional en el Tour Europeo con tarjeta completa».Y llega en la que «está siendo mi mejor temporada. Me estoy viendo cómoda sobre el campo. He trabajado mucho esta pretemporada. Ha sido mucho esfuerzo junto con todas las personas con las que estoy trabajando y ha dado sus frutos». Llegaba de hacer un segundo puesto en Pedreña en el Santander Golf Tour, en el primer día en Naturávila logra récord del campo...«No es casualidad sino un esfuerzo diario durante muchos años. Están siendo semanas buenas pero hay que seguir con los pies en el suelo y con ganas de más».

La próxima cita será en Logroño en una nueva prueba del Santander Golf Tour en el que ocupa la cuarta posición en el ranking.