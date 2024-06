La UCAV viste al primer abulense de la Vuelta a Ávila 2024

El primer abulense de la Vuelta Ciclista a Ávila volverá a vestirse de la mano de la UCAV. Como ya ocurriera el año pasado –concretamente Noel Martín– la Universidad Católica de Ávila vuelve a patrocinar al mejor de los corredores abulenses en una 48º edición que ya perfila sus últimos detalles de una carrera que tendrá lugar entre el 5 y el 7 de julio con 18 equipos confirmados y la posible presencia de otros 3 más, porque en estos momentos podrían sumarse a la nómina el Islas Baleares, Chozas Avimosa y el Central Alavesa, dispuestos a venir asumiendo los gastos. «Quieren estar aquí» señalaba Jesús Rodríguez 'El Pájaro', organizador junto a David Navas de una Vuelta a Ávila «espectacular» en la que tienen claro que «quien acabe delante estará para pasar a profesionales».

Para hacerla posible este año ha sido necesario mucho trabajo personal –a través de DeporÁbula– y no menos respaldo de los patrocinadores, entre ellos la Universidad Católica de Ávila, que seguirá junto a la Vuelta a Ávila a través de ese patrocinio que queda plasmado en el maillot al Mejor Abulense. «Para nosotros es un placer poder colaborar con algo tan abulense como el premio al primer abulense» señalaba Ricardo Reier, director del Servicio de Deportes de la UCAV, que no quiso perder la oportunidad de felicitar tanto a Jesús Rodríguez como a David Navas por haber sido capaces de mantener 'viva' la Vuelta a Ávila. «Uno de los objetivos que os marcasteis el año pasado era la continuidad, algo muy importante en un evento deportivo».

Un respaldo que quisieron agradecer los dos responsables de DeporÁbula. «Gracias a estos patrocinios podemos salir adelante» dejaba bien claro Jesús Rodríguez 'El Pájaro'. «Su apoyo ha sido incondicional» en una carrera «para la que es importante tener la imagen de la UCAV con nosotros» marcaba David Navas, que volvía a hacer hincapié en el recorrido de este año. «Por tradición la Vuelta a Ávila siempre ha sido una vuelta con mucha dureza. El resultado ha sido una vuelta espectacular. Como siempre ha ocurrido en la Vuelta a Ávila, quien esté ahí delante tiene muchas opciones de pasar a profesionales».

Se necesitan colaboradores. Si en el día de la presentación de esta edición 2024 David Navas animó a la reflexión de todos si se quiere mantener una vuelta «que debe estar ahí» y no debe perderse, en este caso lanzaba un llamamiento para pedir «colaboradores a los que les guste la bicicleta, que tengan experiencia porque es lo que requiere la carretera. Estamos ante un recorrido con más caminos, más cruces, más pueblos... Nos hacen falta colaboradores con experiencia porque son detalles en los que no podemos fallar. No podemos fallar en la seguridad vial de los corredores».