Copa, liga... Mario Rivas lo ha jugado todo

Han sido semanas de mucho esfuerzo.El partido de Copa del Rey, con prórroga incluida, exigió lo máximo de los encarnados. «El peligro por lo físico era el partido ante la Llanera» considera Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila, ante una vuelta esta semana a la normalidad. «Estamos bien» reseña. Han trabajo estos días desde el cuerpo técnico el tema de los minutos, el reparto de cargas, descanso... «No creo que ahora mismo el factor físico pueda estar fuera de lo normal» deja claro en un curso en el que, ya lo ha comentado en más ocasiones, «con cinco cambios, el banquillo nos está dando mucho».La confianza en todo el plantel es clara pero en toda esta rueda de rotaciones hay un jugador que no entra en los planes de parar.No al menos de momento ni abiertamente. Se trata de Mario Rivas, que lo ha jugado todo, en liga y en Copa. «Es un jugador que está siendo de los mejores, no sólo del equipo sino de la categoría. Si no se le puede rotar en los partidos se le irá quitando carga durante la semana. Es un jugador que lo necesitamos en el campo» reconoce Miguel de la Fuente ante un delantero que no sólo le aporta gol al equipo sino mucho trabajo.