Ante el Salamanca UDS, el 'nuevo' clásico para el Real Ávila

Es el nuevo 'clásico'. A falta del genuino, el auténtico ante una Gimnástica Segoviana que con su ascenso a Primera RFEF nos ha privado de vernos de nuevo las caras en esta Segunda RFEF, el Real Ávila y en especial su afición ha ido encontrando en el Salamanca UDS su nuevo 'rival'. Una rivalidad de menos a más en estos últimos dos años.Subieron los decibelios a finales del curso 2022-23, cuando a su duelo final de liga –los salmantinos ganaron a los encarnados en el Adolfo Suárez y con ello les superaron en la tabla– le siguió el cruce en playoffs y la eliminación encarnada en el Helmántico. Una rivalidad que volvió a plasmarse en el tramo final de la temporada pasada, que se fue 'calentando' entre ambos en una persecución por ver quién era el campeón y se llevaba el premio del ascenso a Segunda RFEF. Finalmente fue para los dos. Para el Real Ávila directo como campeón. Para el Salamanca UDS a través de los playoffs de ascenso. Ahora volverán a verse las caras este domingo en el Helmántico en una Segunda RFEF donde el inicio de curso y las sensaciones de ambos equipos no parecen las mismas pero la realidad de la clasificación dice que apenas tres puntos les separan. Eso no es nada.

«Será un partido bonito de competir, de estar, de vivir».Se aleja Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila, de lo vivido en el tramo final de la temporada pasada, cuando los salmantinos convirtieron el partido del Adolfo Suárez en un puntal desde el que socavar el ánimo de los encarnados bajo aquel lema del 'Buuuuuuu' que se adoptó como bandera para la remontada charra. Aguantaron los encarnados. Y tras ello se enfundó Miguel de la Fuente y su cuerpo técnico la camiseta de los Cazafantasmas en una de las muchas imágenes del ascenso. Fue la respuesta. Tras todo aquello «hablamos Jehu y yo, nos dimos la enhorabuena. Hablamos de ese feedback que habíamos tenido tan bueno, en el que ellos nos habían apretado de tal manera que tuvimos que ganar aquellos cinco partidos seguidos. Eso nos dio la posibilidad de ascender.Ellos tuvieron que apretar mucho al final y les permitió llegar muy bien al playoff para poder conseguir ese ascenso». Uno hizo mejor al otro. Cierra capítulo Miguel de la Fuente. Lo pasado, pasado está. Lo de ahora «lo viviremos con la intensidad que requiere. Disfrutando de este partido en lugar de en Tercera RFEF, en Segunda RFEF», la nueva categoría para ambos y donde ambos aspiran a quedarse.

Ni quiere Miguel de la Fuete ni se espera un partido sobreexcitado sobre el verde. «Yo sólo he vivido los de la temporada pasada.Al Helmántico fuimos de una manera muy normal a jugar, sabiendo que era uno de nuestros rivales directos. No hubo esa sobreexcitación. Todos –aficiones incluidas– estuvimos bien.El de vuelta era otra situación. Fue distinto, con la tensión propia del final de temporada.Ahora no espero esa excitación ni por parte de ellos ni por parte nuestra.Creo que además debería ser un escaparate del nivel que tuvo el año pasado el Grupo VIII de Tercera RFEF. Por ello ambos estamos donde estamos.Tiene que ser un bonito escaparate del fútbol de Castilla y León entre dos equipos recién ascendidos y ambos prácticamente en puestos de playoffs».

Buen Ambiente. Por todo, porque es el nuevo 'clásico', porque Salamanca es una ciudad futbolera, porque el Helmántico es un campo muy apetecible, porque el Real Ávila está en un gran momento y «porque este año los partidos de fuera de casa son muy lejos», se espera un gran ambiente el domingo por parte de las dos aficiones, incluida la encarnada, de la que se espera un importante desplazamiento. «La gente tiene ganas. Habrá un buen ambiente».

Los aficionados encarnados pueden adquirir las entradas en la taquilla del Helmántico antes del partido. Tendrán su ubicación en la grada de preferencia con un precio de 3 euros para los menores de 0 a 5 años, de 8 euros para edades de 6 a 17 años y de 15 euros para mayores de 18 años.