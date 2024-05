Durante el evento por el 180 aniversario de la Guardia Civil ha dado tiempo para las sorpresas. En este caso, la novedad ha sido la proyección de un vídeo recopilatorio de toda la historia de este Cuerpo de Seguridad del Estado. El encargado de prepararlo ha sido el fotógrafo especialista en recuerdos militares Jordi Bru, que ha sido reconocido con un pequeño obsequio durante el acto. "Es un trabajo que llevo realizando diez años a raíz de un encargo de la Comandancia de Burgos sobre la historia de la Guardia Civil. Me pidieron hacer fotos de recreaciones históricas desde la creación de la Guardia Civil hasta nuestros tiempos", ha explicado Bru.

La elaboración final consta de unas 40 fotografías, lo que supone una pequeña selección de todas las que realizó para el proyecto. "Esto lo he hecho específicamente para la Comandancia de Ávila", ha matizado el fotógrafo, que visitaba la ciudad por primera vez: "Cuando me llamó la Comandancia a ver si podía hacer este trabajo, por supuesto que dije que sí. Era una oportunidad para conocer la ciudad de la mano de la Guardia Civil", ha comentado. Para la recreación participaron guardias civiles en activo que se ataviaron con los uniformes del cuerpo de cada época. De todos ellos, Jordi Bru destaca los del siglo XIX: "A diferencia de lo que la gente cree, el uniforme era azul, no verde. Tienen la belleza de las vestimenta del siglo XIX. Son preciosos".

Jordi Bru nació en Pamplona en 1967, aunque durante la década de 1990 se trasladó a Barcelona para cursas estudios de fotografía. Entre 1992 y 1994 trabajó para el diario El Mundo en su edición del País Vasco y, posteriormente, realizó la misma labor en Cataluña (1995-2001). Es en 2015 cuando realiza su primera exposición sobre la Guardia Civil en Burgos. A partir de ahí, su colaboración con el instituto armado es muy estrecha. Tanto que en el 2021 recibió la 'Orden al Mérito de la Guardia Civil' y fue nombrado 'Embajador Marca Ejército'.