Era el mes de febrero, la jornada 20ª y el Real Ávila y su liderato gozaban de una salud envidiable. Aquella tarde el zapatazo de Álex Moreno desde la frontal del área no sólo servía para ganar sobre la bocina al Atlético Bembibre (1-0) sino para situar a los encarnados al frente de la clasificación con la mayor ventaja de toda temporada. Aquella jornada 20 la cerraba el Real Ávila líder con 51 puntos. Tenía 12 de ventaja sobre el Júpiter Leonesa B (39), 13 con el Atlético Tordesillas (38) y nada menos que 15 sobre el Salamanca UDS, entonces cuarto con 36 en el casillero. Y aunque los encarnados daban ciertas señales de 'agotamiento' por una plantilla tan corta como exigida, lo cierto es que su situación era envidiable. Cualquiera lo hubiera firmado. Eso era entonces. La realidad es que hoy habría que pensárselo. Porque aunque los encarnados siguen siendo líderes, una condición sobre la que deberán reconstruirse, la realidad de las últimas jornadas habla de un equipo en caída libre. Mirar para otro lado sería engañarse.

La derrota de este domingo (3-1) ante elAtlético Tordesillas ha hecho daño.No por la derrota en sí –«ante el Tordesillas es un partido que se puede perder»– sino por la sensación que dejó el Real Ávila sobre el césped. «La peor sensación que te queda es que se vio a un equipo con más ganas de ganar» confiesa Miguel de la Fuente en referencia a lo que se vio en Las Salinas. «Tenemos que recuperar la personalidad que teníamos antes.Hemos perdido la capacidad de ser regulares. Hay que recuperar al equipo en lo anímico. Veo jugadores bloqueados».

Siguen líderes los encarnados pero con apenas dos puntos de ventaja (60) sobre un Salamanca UDS (58) que le ha recortado en estas nueve jornadas 13 puntos –además del average particular– y que viene con el cuchillo entre los dientes tras oler sangre en un Real Ávila al que desde hace tiempo le ha empezado a rodear un ambiente de pesimismo cada vez mayor pese a estar en lo más alto. «Estamos en una situación en la que cualquier cosa nos hace daño» reconoce Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila, tras pasar por Tordesillas, donde volvió a ponerse de manifiesto que los suyos están sin confianza.

Ante una situación es Miguel de la Fuente el primero en tomar la palabra. «Ahora ya no tenemos margen de error. Muchas veces se juega mejor sin margen que con margen. Es lo que toca.Ver lo que hagan los demás está muy bien pero lo importante es lo que hagamos nosotros».Porque si lo hacen bien, seguirán siendo ellos los líderes. No quieren que nadie se olvide de ello. A seis jornadas de un final que va a ser un mano a mano con el Salamanca UDS ya no cabe el error de nadie. Y aquí entra en escena el próximo partido ante el Atlético Astorga, un partido clave para rearmarse. Ya no queda nada para acabar la temporada. «Es el partido». Todo o nada. O se levantan, o se derrumban.