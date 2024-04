El Real Ávila se lo juega todo a una carta. Ganar o perder. Así se ha puesto la situación para un equipo que no hace tanto que se vio líder por méritos propios con un enorme colchón de puntos pero que lo ha perdido en un abrir y cerrar de ojos ante el vértigo de verse tan cerca como lejos, en un enrevesado calendario que le ha llevado en las últimas jornadas a verse las caras con todos aquellos –Cristo Atlético, Salamanca UDS,Leonesa B,Palencia o Atlético Tordesillas– que se estaban jugando 'lo mismo' que él y aquejado por la fatiga física y mental de una plantilla que ya avisó Miguel de la Fuente que no daría para todo si no se hacían –y no se hicieron– bien los deberes cuando había que buscar refuerzos para ser, de verdad, campeón. Tenía el Real Ávila su particular colchón para cuando vinieran mal dadas pero apenas le ha durado. De los últimos 24 puntos disputados apenas ha 9 sumados. Si sigue líder fue por todo lo bueno que hizo antes.Porque toda aquella ventaja se ha esfumado. Dos puntos le separan de un Salamanca UDS que viene por detrás como un tiro –le ha recordado 13 puntos– espoleado por sus actuaciones y la sensación del miedo que ha sido capaz de propagar por el ambiente e infundir a un líder que a medida que perdía los partidos y los puntos perdía ese carácter y personalidad que tanto necesita. Y en esta tesitura llega el partido de este domingo. Un duelo a todo o nada. Porque el Real Ávila pondrá por primera vez su liderato en juego ante un Atlético Astorga que tras los despistes de la Copa del Rey y olvidadas las tiranteces en un vestuario de tantos buenos futbolistas como egos complicados de gestionar, se han puesto manos a la obra para pasar a ser uno de los equipos más en forma de la categoría. Siete victorias en las últimas ocho jornadas y la quinta posición en sus manos. Se juegan el playoffs y los de José Luis Lago no lo van a poner fácil. Un rival al que hay que ganar. Porque muy atento estará el Salamanca UDS dispuesto a cazar el liderato –debe cumplir con lo suyo ganando alPalencia– si los encarnados no suman los tres puntos.

Un duelo para mostrar carácter, el que hizo al Real Ávila el equipo más sólido del Grupo VIII y el que ha vuelto a ver Miguel de la Fuente en los suyos. «Veo al equipo con capacidad de volver a salir adelante» asegura el vallisoletano. «Les he preguntado a los jugadores si hacía falta que se complicara tanto la cosa para volver a ver a ese equipo ganador. Muchas veces hace falta un golpe de estos para salir reforzados» comenzaba diciendo en la previa del partido. «El equipo está unido» analizaba tras una semana marcada por la derrota ante el Tordesillas y una clasificación donde ya no hay margen.

«Lo tenemos todo para comernos los partidos y demostrar que aquí estamos nosotros. Que lo que algunos llaman estar asustados o acojonados, es ahora mismo un equipo competitivamente a un nivel altísimo» explica De la Fuente de cara a un partido en el que espera que lo plasmen sobre el césped, allí donde reclama a los suyos «la dosis justa de concentración e intensidad» para «atreverse, ir y volver a ir» ante el rival.

El equipo «está con muchas ganas» para medirse a un Atlético Astorga para el que Miguel de la Fuente recupera a Alpha y Fer Díaz pero pierde a Fer Albín por acumulación de amonestaciones.

Ante el Atlético Astorga se 'decide' el campeonato

En el Adolfo Suárez lo tienen muy claro. Lo que ocurra este domingo ante Atlético Astorga decidirá el futuro del Real Ávila como líder del Grupo VIII hasta el final de la temporada. Los encarnados están convencidos de que si son capaces de ganar al Astorga y salir líderes, no sólo se reforzarán en lo anímico, sino también en lo futbolístico. Y se apoyan en el calendario que resta por delante. Apenas quedarán cinco partidos. Empezará ese tramo final con el derbi en el Sancti Spíritu ante el Diocesanos y seguirá ante rivales como la Ponferradina B, Santa Marta, La Virgen del Camino y Mirandés B. Miran los partidos que les restan y los que le quedan a su rival. Porque el Salamanca UDS deberá jugar contra el Tordesillas, Atlético Astorga, Diocesanos, Ponferradina B o Santa Marta. Serán cinco partidos que habrá que ganar y ninguno lo pondrá fácil, pero consideran que el calendario juega a su favor. Eso sí, de perder este domingo el liderato la sensación es que el sueño del campeonato puede haberse esfumado, aunque en el fútbol nada es seguro.