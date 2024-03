El Colegios Diocesanos quiere pero no puede

Diocesanos.

MarioVelayos; Nacho (SergioNogal, 63), Josito, Fala, Garri; ÁngelEncinar (Pitu, 73'), Pablo Negro, Fer (Docar, 73'); Mayorga (Guille Velayos, 53'), Jorge Rodríguez y Robles (Miguel Muñoz, 63')

Santa Marta.

Del Río; Tena, Quijano, Rivas, Javier; Chopi (Calvo, 73'), Cascón, Santos (Sergio, 85'), Astu (Tomi, 59'); Mito (Puyi, 85'), Álvaro Ramos (Richard, 73').

Goles.

0-1 (19') Astu. 0-2 (25') Mito.

Árbitro.

Valverde Refoyo.

Mostró cartulinas amarillas al colegial Docar, ya los visitantes Santos y Sergio.

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 24ª de Tercera, disputado en el Sancti Spíritu.

Se quiso levantar el Colegios Diocesanos con una victoria después del duro varapalo de la derrota ante el colista pero no pudo.Quiso hacerlo, le puso actitud, aquello que no tuvo en Ponferrada y que tanto dolió entre los suyos, pero no llegó ante un UDSanta Marta que, pese a tener ya los deberes hechos esta temporada, le puso ganas al partido en una tarde de mucho frío en la que un par de calentones de Mito, Chopi y Astu sirvieron a los de Alonso Fernández para imponerse en el Sancti Spíritu, que asumió que los suyos quisieron pero no pudieron. Les faltó lo que tantas veces les ha faltado en una temporada a la que cada vez le quedan menos jornadas y menos oportunidades, el gol.Lo tuvo cerca Ángel Encinar, pero el larguero recordó a todos que este año ni la suerte les hace un guiño.

Arrancó el partido y llegaron los primeros acercamientos del UDSanta Marta, que supo gestionar mejor que tenía el viento a favor. No se entretenían los chicos de Alonso Fernández, cuyas rápidas transiciones les llevaban a las inmediaciones del área, allí donde pasan las cosas. Allí donde Fala se pudo complicar cuando quiso sacarla jugando pese la presión de Mito y Álvaro Ramos. Y el central francés pudo cometer penalti cuando un disparo de Mito dentro del área golpeó en la mano del colegial. La pidieron los tormesinos sin éxito en un inicio de partido claramente a su favor.

Necesitaba dar respuesta el Diocesanos, que la encontró en un saque de córner.Primero remató Fer, pero la despejó como pudo Chopi. La continuó Ángel Encinar, pero el balón lo blocó la defensa. Primeras oportunidades en una tarde en la que se tenía que notar que ellos se jugaban mucho y los tormesinos no se jugaban nada. Sin embargo el primer tanto del partido llegaba a favor del UDSanta Marta, al que dejaron hacer e hizo. Se encontraron los buenos y cuando eso pasa, pasan cosas. Se acostó Mito en banda, caracoleó sobre la cal y se marchó de la presión. Cuando no tuvo salida, encontró a Chopi, que esperaba en el vértice del área. No se entretuvo, según le llegó el pase del compañero lanzó de primeras el centro al área, al segundo palo, donde Garrido perdió la marca de Astu, que entró sin oposición para rematar con facilidad al palo corto haciendo el 0-1.

El tanto, que obligaba a mucho más a los de IvánLastras, en realidad animó a los tormesinos, liderados por Mito, que se animó desde el centro del campo a buscar la sorpresa cuando vio a Mario Velayos adelantado.El balón se marchó fuera por poco al son del 'uyyyyy' de la grada. No dejaba buenas sensaciones el partido para los locales, que se complicó en exceso con el 0-2 de los tormesinos cuando Mito hizo un 'gol olímpico'. El '21' colocó el balón en el córner y con el aire a favor la pegó con rosca hacia el segundo. No era un balón complicado, pero se fue complicando. Saltaron en el primero Astu y Quijano.Ninguno la remató. Tampoco la atajó MarioVelayos. El aire fue cerrando el centro a medida que llegaba al segundo palo, donde acabó convirtiéndose en el 0-2. No había llegado la primera media hora de partido y el escenario no sonreía a los colegiales.

Necesitaba encontrar elColegios Diocesanos una jugada desde la que empezar a creer. La tuvo en un claro penalti sobre Ángel Encinar que no entendió así Valverde Refoyo. Colgó Mayorga una falta al corazón del área donde Encinar buscó el remate de cabeza y Del Río el despeje de puños.En la contienda, Del Rió golpeó la cabeza del colegial. Lo vio el colegiado, que rápidamente llamó a las asistencias cuando el centrocampista quedó en el suelo. La jugada se pitaba sola, pero lo que pitó el colegiado fue córner.

Se sentía cómodo el Santa Marta, que aguantaba sin problemas ante un Colegios Diocesanos al que le costaba hilvanar jugada y que desperdiciaba una tras otra cuando Fala perdió la cuenta de los desplazamientos frontales que mandó a la nada. Regalaba balones el Diocesanos y en la recuperación Mito y Álvaro Ramos desconcertaban a la defensa cuando lanzaban la contra. Tuvo Astu la oportunidad del 0-3 en un claro contragolpe pero se perfiló mal en el golpeo y mandó fuera el disparo en el mano a mano con Mario Velayos para poner el final a una primera mitad en la que los tormesinos habían marcado el destino del partido.

La segunda parte comenzó con susto para los locales cuando Fala se complicó de nuevo en salida de balón y regaló el esférico a los tormesinos. Contra de tres para uno que no supo resolver Álvaro Ramos, al que se le quedó atrás al balón cuando quiso controlar el último pase y lanzar el disparo.

Tras el susto mejoró la actitud del equipo de Lastras. Probó suerte Pablo Negro tras una buena combinación a la que no le pudo poner la guinda de un buen disparo. En el área propia Mario Velayos protegía a los suyos ante un Santa Marta que buscaba el tercero. Si la palomita ante el cabezazo de Astu fue preciosa, la mano a disparo de Chopi, férrea para contener el disparo, sirvió para mantener un resquicio abierto a la esperanza.

El encuentro estaba vivo. No se conformaba con el marcador el Santa Marta y necesitaba voltearlo el Colegios Diocesanos, que tuvo la más clara del partido en la cabeza de Ángel Encinar, que se resistía a dar el partido por perdido. El centrocampista se elevó a saque de córner pero su cabezazo lo rechazó el portero.

Corrían los minutos en contra del Diocesanos, aunque el marcador quedó congelado en el 15' como en tantas ocasiones. Lo intentaría de nuevo PabloNegro con un duro lanzamiento de falta desde el vértice del área sobre el límite de la cal y del penalti, pero Del Río blocó como pudo.

El partido fue muriendo poco a poco. Siguió apretando el Colegios Diocesanos, lo intentaría de córner en varias ocasiones con el objetivo de abrir los últimos minutos a la inquietud, pero no encontró puerta en un partido en el que, de nuevo, se escapó la oportunidad. Al menos, lo intentaron. Lo que tenga que ser, será, pero que sea porque no se intente.