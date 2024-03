Tiene que querer y tiene que poder el Colegios Diocesanos, porque lo que quiere y puede conseguir, la permanencia, pese a los malos resultados o las ocasiones que van perdiendo por el camino, está a tres puntos de distancia, los tres que le separan delMirandés B, el claro rival a batir en una pelea en la que el Villaralbo ha tomado un pequeño respiro con su empate ante el Salamanca UDS.

El equipo «quiere, pero no nos da» valoraba aún en 'caliente' IvánLastras después del partido ante el UDSanta Marta, donde el equipo recuperó la actitud que no mostró ante la Ponferradina B pero no fue capaz. «El equipo lo intenta por todos los medios, se vacía, se deja todo pero por falta de calidad, decidir bien o suerte en momentos puntuales, no nos da» lamentaba el técnico colegial.

No es sencilla la situación de los colegiales, capaces de puntuar ante los de arriba –Tordesillas o Cristo Atlético recientemente– pero incapaces de conseguir ese triunfo que haga bueno todo lo anterior para escapar de descenso.

El equipo viajará el próximo fin de semana a Los Dominicos para medirse a La Virgen del Camino. Deberá afrontarlo como lo que es, una nueva oportunidad de pelear por la permanencia en un calendario que poco a poco va agotando sus jornadas y con ello las oportunidades. Y será clave la que aguarde dentro de dos semanas cuando el Mirandés B visite el Sancti Spíritu. En Ence el partido se resolvió con un 0-0. El que gané dará un paso importante. Un partido para querer y poder más que nunca. En realidad, ya son todos los que quedan.