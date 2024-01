La Diputación de Ávila solicita el fin de los peajes

Los peajes de la AP-6 y la AP-51 fueron, en gran medida, protagonistas del Pleno del mes de enero de la Diputación de Ávila en el que se aprobó, a propuesta de Vox, pedir al Gobierno que negocie con la concesionaria el fin de estos peajes y no esperar a 2029, pero se renunció a la moción de Por Ávila para pedir una bonificación en la AP-51 mientras duran las obras de emergencia en la N-110, al considerar de forma mayoritaria que ya se incluía en la primera moción. Estos fueron algunos puntos de un debate, en principio provincial, que se salpicó con la política nacional y sus referencias al Gobierno de Pedro Sánchez, y también a la local, en especial en cuanto al Ayuntamiento de Ávila y las obras en la capital.

En medio de este debate se aprobó la moción de Vox de pedir al Gobierno de España que negocie con la concesionaria para eliminar los peajes de las autopistas AP-6 y AP-51 conforme a la legalidad. Una propuesta que contó con los votos a favor de Partido Popular, Por Ávila y el diputado no adscrito (19 votos a favor), con el no de los seis diputados del PSOE.

En la presentación de la moción, el portavoz de Vox, Fernando Toribio, aseguró que la concesión de la AP-6 lleva «lastrando la provincia de Ávila más de 65 años y la AP-51 más de 25» además de criticar el aumento del cinco por ciento en los peajes este año y asegurar que «en esta provincia hay un problema con las vías de comunicación terrestres que las diferentes administraciones no han querido afrontar y cuya resolución es prioritaria para el crecimiento económico de nuestra provincia».

Tras la presentación de su moción para el fin de los peajes recibió el apoyo del diputado no adscrito, Carlos Jiménez, y de Por Ávila, según explicó su portavoz, Óscar Jiménez, que también criticó el «olvido» con esta provincia. También el PP, dijo el portavoz, Juan Carlos Sánchez Mesón, decía sí a la propuesta, pero no los diputados del PSOE porque, según explicó María del Carmen Iglesias, «no se puede unilateralmente poner fin a la concesión» y recordó ese horizonte de 2029 para ol fin de los peajes y en el que está trabajando el Gobierno de España. Además, insistió en que si hay peaje es «gracias al Partido Popular».

La segunda de las mociones de los peajes fue presentada por Por Ávila, en este caso para pedir que se inste al Gobierno de España a que modifique urgentemente el peaje de la autopista AP-51 mientras duran las obras de emergencia de la carretera N-110 en el tramo de Ávila «al ser la alternativa natural a esta vía de peaje».

En este caso no consiguió los apoyos necesarios por el no de PP y PSOE y el apoyo, aunque con críticas, del diputado de Vox y el no adscrito.

Los principales motivos esgrimidos para no apoyar esta moción fue señalar que al haberse pedido la supresión de los peajes esta moción «sobraba» e incluso se pidió su retirada por parte de diputado no adscrito o el portavoz del Partido Popular. Además se lanzaron varias críticas sobre pedir que se bonifique por una obra cuando en el la ciudad de Ávila se están realizando y no hay bonificaciones para los afectados. Así se recordó desde Vox, PSOE o Partido Popular.

moción del pp. La moción que sí salió adelante es la presentada por el Partido Popular en «defensa de los gobiernos constitucionalistas y de condena al terrorismo» en la que se habló de EH Bildu, ETA y lo sucedido en el Ayuntamiento de Pamplona. En esta moción se pedía rechazar el apoyo a Bildu y cualquiera otra fuerza política que no condenara sin fisuras el terrorismo de ETA, además de mostrar el apoyo y recuerdo a todas las víctimas del terrorismo y defender los acuerdos entre partidos para tener mayorías para gobernar los municipios «siempre que estos acuerdos se hagan entre fuerzas políticas que respeten en Estado de Derechos».

A pesar de las críticas que se lanzaron desde varios de los partidos, la propuesta logró el apoyo del propio PP y de Vox, Por Ávila y el diputado no adscrito (19 votos) y el no del PSOE, que calificó la propuesta como «propaganda».