El Real Ávila quiere recuperar la 'normalidad', aquella a la que había malacostumbrado a todos sumando domingo tras domingo. 19 partidos sin perder, algunos en el alambre, pero sumando al fin y al cabo. Alguna vez tenía que pasar y pasó en la Nueva Balastera ante un Cristo Atlético que hizo lo que tan bién ha venido haciendo el equipo de Miguel de la Fuente, ser eficaces en las dos áreas. Fue la segunda derrota de la temporada. Sin dramas. «Lo hemos asumido con mucha normalidad, revalorizando lo que hemos hecho hasta entonces, dando normalidad a lo que es una liga en la que se gana y se pierde» explicaba Miguel de la Fuente. «Las sensaciones son mejores que cuando perdimos en Becerril».Las sensaciones y la situación en la clasificación, líderes con 10 puntos de ventaja sobre el Atlético Tordesillas. «Estamos en una situación privilegiada. Nos hemos ganado el derecho a fallar».

Un mal resultado para salir reforzados. Se verá en Los Barreros –sábado, 16,30 horas– ante unVillaralbo que sorprendía el pasado fin de semana al Atlético Bembibre (0-3) y que guarda el duelo aplazado ante el Laguna como un 'as' en la manga en su pelea por la permanencia. Un encuentro que se aplazó en su momento por el mal estado de Los Barreros. Porque el campo zamorano jugará su parte en la visita de un Real Ávila que llega con ganas de responder. «Debemos dar lo mejor de nosotros mismos para volver a la senda de la victoria» pide De la Fuente a los suyos, a los que demanda una mayor intensidad. «Ante el Cristo Atlético encajamos un gol en algo que somos fuertes. Puede ser una falta de atención que en otra situación no la hubiéramos tenido. Dentro de que estuvimos bien, noté una falta de intensidad entre ellos y nosotros.Necesito un nivel de intensidad mayor, especialmente ante rivales directos.Haciendo un partido correcto, se nos fueron tres puntos. Yo quiero una intensidad de diez. Si queremos ser un equipo campeón, no podemos dar esa sensación de que nos hacen peligro con facilidad».

No está todo hecho. «Tenemos un enfrentamiento en un campo difícil, ante uno de esos equipos que se juegan la vida, que cambian mucho de la primera a la segunda vuelta, con el aviso de lo que nos pasó en Laguna, donde por merecimientos debió ser de otra manera. No podemos relajarnos» avisa Miguel de la Fuente para un choque en el que recupera dos jugadores habituales en el once como Jorge Campos y Fer Díaz, tendrá disponible a Marqués, pierde a Alpha por sanción y a Edmilson por lesión.