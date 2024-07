Finalmente Likina Amebaw no competirá con España en los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta etíope afincada en Peguerinos se había propuesto esta temporada competir con España en los Juegos Olímpicos de parís 2024.Para ello debía hacer una gran temporada y lo ha conseguido. De haber tenido la nacionalidad española durante esta 2023-24 no sólo sería suyo el récord de España de los 5.000 metros sino el de Europa de los 5.000 y el de los 10.000 metros.Sin embargo, y aunque los resultados respaldaban la nacionalización de la etíope, no ha sido así. «Finalmente nadie se puso en contacto con nosotros» señalaba Alberto García, su agente. Una cita olímpica en la que dispone de mínima en los 5.000, pudiendo acudir con Etiopía.