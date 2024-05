Likina Amebaw se marcó para esta temporada 2023-2024 dos objetivos.El primero de ellos, volver a situarse como una de las mejores atletas en el escenario del cross y las carreras de fondo en pista. A partir del primero, vendría el segundo y más importante, optar a los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Española.El primer objetivo lo ha cumplido, pero la atleta etíope afincada en Peguerinos –compite con licencia de Ávila desde 2020– pero del segundo no tiene noticias.Nadie le ha 'llamado' de momento para contar con ella pese a sus buenos resultados.De haber tenido la nacionalidad española no sólo sería suyo el récord de España de los 5.000 metros, sino el de Europa de los 5.000 y 10.000 metros, lo que habla por sí solo de las opciones que tendría a podio. No queda mucho para la cita de París y para una atleta de 26 años y en el estado de forma en el que se encuentra –cuenta con la mínima para acudir a París– se agota el tiempo. Si no es con España, acudiría con Etiopía. Un error que aún puede tener solución.

Contaba Likina Amebaw y su entorno con que lograr competir en los JJOOde París 2024 no sería sencillo. Cuando la temporada 2023-2024 asomaba a la vuelta de la esquina con los primeros cross sabían que tendría que hacer la mejor temporada de su vida para ganarse la nacionalidad española. «Sabemos que tiene que hacer méritos importantes para que se la den exprés» explica entonces Alberto García, su pareja y agente. Participar con España «es su sueño» y estaba decidida a intentarlo.

Empezó la temporada de cross en el mes de octubre ganando en Amorebieta, Soria (Campeonato de España de Cross por Club), Alcobendas y Cáceres para cerrar el campo a través con el Campeonato de Europa de Cross por Clubes en Portugal donde ganó –Facsa Playas de Castellón– con una superioridad aplastante. A ello sumó el segundo puesto en el World Athletics Cross - Country Tour 2024 donde únicamente fue superada por la keniata Betrice Chebet y actual récord del Mundo de los 10.000. Siguió la temporada con la ruta, logrando en el mes de febrero la segunda mejor marca Mundial del año en Mónaco –sobre 5 kilómetros– con un tiempo de 14'35''. De haber sido española habría sido récord de Europa. Un mes más tarde, en París, rubricaba su gran estado de forma con su mejor carrera. Sobre los 10.000 metros firmaba un tiempo de 29'56'', lo que habría sido récord de Europa y la decimotercera marca de toda la historia.

«Mucha gente piensa que Likina es una atleta de cross y ruta».No es así, defiende Alberto García.Y qué mejor ejemplo que su debut en la Diamond League. En Marrakech era quinta en los 5.000 con un tiempo de 14'44''06, posible récord de España y mínima nacional para los Juegos Olímpicos. «Likina podría ir a los Trials de Etiopía que se celebrarán en Nerja el día 14 de junio pero su voluntad es poder ir a unos Juegos Olímpicos con España» explica Alberto García, que entiende que la atleta de Peguerinos ha cumplido con creces los requisitos para obtener la nacionalidad y defender los colores de España en París 2024.

Viendo sus actuaciones y sus marcas «en unos Juegos Olímpicos puede luchar por ser finalista e incluso las medallas» apunta su pareja y manager, que lamentaría que, en las semanas que restan, no llegara esa llamada que tanto esperan. Porque en Peguerinos hay una posible finalista y medallista olímpica que quiere serlo con España.