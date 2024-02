«El trato con los clientes es más humano que en Madrid»

La Gestoría Alfisco desembarcó en El Hoyo de Pinares en 2008, pero su trayectoria es más larga. Se remonta a 1991, cuando Juan Luis Serrano Sánchez, su principal responsable, se embarcó en esta aventura empresarial en El Barraco.

Juan Luis vio en 2008 la posibilidad de abrir mercado en una localidad,El Hoyo, «muy cercana a la Comunidad de Madrid» y que era «interesante». Y no tuvo dudas.

Así que son muchos los años de experiencia que avalan a una gestoría especializada en ofrecer servicios de contabilidad, fiscal, contable, escrituras, herencias, trámites en la DGT... En definitiva, en ayudarnos a resolver todas esas gestiones en organismos oficiales que en muchas ocasiones, ya sea porque son tediosas o porque no conocemos en profundidad, conviene delegar en los profesionales.

Para Juan Luis, resulta curioso que lo que considera una de las principales ventajas que ofrece su negocio en el siglo XXI sea también el principal inconveniente que encuentra a la hora de emprender en el mundo rural: las comunicaciones. «Nuestra principal ventaja es que prácticamente todos los trabajos que realizamos son a través de sistemas telemáticos», comienza a plantear Juan Luis, «pero por otro lado tenemos el hecho de que en las zonas rurales las redes de comunicación son nefastas».

«A las zonas rurales, concretamente a las que estamos, no ha llegado la transformación digital», lamenta Juan Luis, que aunque asegura que al menos enEl Hoyo hay fibra óptica, ésta «falla muchas veces». «Se dejan de realizar muchas actividades económicas porque no se pueden hacer, porque no hay conexión», abunda en sus quejas el responsable de Alfisco que, en cambio, si tiene que hablar de puntos positivos en el emprendimiento rural menciona, al contrario que en Madrid, la tranquilidad de la zona y el trato «más humano y más directo» con las personas