El Salamanca UDS tumba al Real Ávila y se mete en la pelea

Real Ávila.

Álvaro; Fer Díaz (Paco Benítez, 26'), Ibra, Carlos Pascual, Alpha; Tena, Álex Moreno; Alberto Martín, Fer Albín (DaniMarqués, 82'), Toper; Shergo (Adilson, 72')

Salamanca UDS.

Jon Villanueva; Gustavo (Miguelito, 58'), Mati, Amaro, Suly; Caramelo, Diego Benito (Poveda, 71'), Cristero, Alvarito; Fassani, JaviNavas (Pablo, 82').

Goles.

0-1 (75')Javi Navas. 0-2 (90') Caramelo.

Árbitro.

Suárez Larren.

Mostró cartulinas amarillas a los locales Alberto Martín, Alpha, Paco Benítez, Fer Albín, Adilson; y al visitante visitantes Gustavo.

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 23ª del Grupo VIII de Tercera RFEFdisputado en el Adolfo Suárez.

El Salamanca UDSse llevó los tres puntos del Adolfo Suárez ante unReal Ávila que cayó en la 'trampa' de su rival, que revistió durante toda la semana el encuentro de final cuando realmente no lo era.Le funcionó a Jehu Chiapas, que convenció a los suyos de que este domingo era algo más que un simple partido. Con una marcha más y ese otro fútbol que desquicia a cualquiera los salmantinos sometieron a los de Miguel de la Fuente sobre el césped durante buena parte de un partido en el que se jugó a lo que quisieron y quiso JaviNavas, un viejo 'rockero' rejuvenecido como delantero. No sólo fue el gol, que resquebrajó el ánimo encarnado, sino todo lo que hizo en una tarde en la que al equipo de Miguel de la Fuente le faltó la personalidad que tantas veces ha mostrado para haber mandado un mensaje de autoridad. Tres puntos con los que el Salamanca UDS no sólo se mete en la pelea –«era un día en el que podíamos haber dejado fuera a un rival que hemos metido en todo esto»– sino que amenaza con despertar fantasmas en un momento delicado para un Real Ávila cuyo liderato no peligra si sabe controlar sus miedos. Ahora mismo el primer rival de los encarnados son ellos mismos.

Inicio nervioso, como los prolegómenos, de tarde grande y estampa fría. Sobre el césped, ni resto de la nevada. El esfuerzo de las decenas de aficionados que acudieron en la mañana del domingo a la llamada de auxilio lo hizo posible. Que se pudiera disputar fue obra y milagro de su ánimo y voluntad. Se encedió la grada desde el inicio. Sólo se aplacó cuando el minuto de silencio inicial rompió la tensión de la tarde, que comenzó con el Salamanca UDS rabioso, apretando fuerte y metiendo a los encarnados en su campo. Porque los de Miguel de la Fuente, obligado a verlo desde fuera del campo, se vieron pronto a la defensiva. Ni dos minutos tardó Fassani en lanzar el primer aviso, pero su remate pegó en el lateral de la red para congojo general.

Le faltaba balón alReal Ávila, que sufría en salida. Mordían Diego Benito y Cristero. Sólo Alpha, impulsivo por dentro, parecía tener la energía como para poner en cuestión el comienzo de los Jehu Chiapas, que arrancaron el partido como se esperaba. Lo que no se esperaba era un Ávila así.

Partido de mucho ritmo. Se imponía la propuesta del Salamanca UDS, que quería un arranque de muchas pulsaciones. Tenía una marcha más el equipo de Jehu Chiapas. Cada rechace, cada balón dividido, cada segunda jugada era suya. Debía recuperar el balón el Real Ávila. Lo necesitaba. Que aparecieran Álex Moreno, Tena o Fer Albín era clave. En sus botas estaba el hacer y crecer. Yde Tena, en una recuperación y contra desde su campo, llegó el primer disparo de los encarnados camino de la primera media hora de partido, cuando la lesión de Fer Díaz obligó al primer cambio entre los locales. Paco Benítez al césped.

Llegada la media hora de partido seguía el encuentro bajo el guión que quería el Salamanca UDS. Iba perdiendo energía, mantenerla al máxmo de revoluciones era complicado, pero seguía al compás que Jehu Chiapas quería. No llegaban a la presión los encarnados y JaviNavas empezaba a ser un problema cuando se salía de su posición.

Se acercaba el descanso, buscaba respiro el equipo del Salamanca UDSante el fuerte desgaste realizado y lo quiso aprovechar el Real Ávila, que encontró en una buena presión en salida de Shergo sobre Villanueva y Mati, que se complicó de manera innecesaria, la gran oportunidad. Porque el central, agobiado, perdió el balón en la frontal. Sin portero entre los tres palos, Álex, que había rebañado el balón, no pudo enganchar el disparo. Estuvo rápido Diego Benito y Amaro en la ayuda cuando Fer Albín, en segunda instancia, trató de disparar desde fuera del área.

El inicio de la segunda parte fue fulgurante. Sin tiempo para asentarse en el campo Álvaro tuvo que multiplicarse. Primero fue Suly, que la colgó al segundo palo, donde el balón amenazó con convertirse en gol. A la estirada y despeje de Álvaro respondió atento Caramelo con una volea sobre la línea que delimita el área pequeña. Como un gato, Álvaro se revolvió junto al palo para despejar. Como hizo en la primera mitad, hacía el Salamanca UDS en la segunda. Los charros, con las pilas cargadas, se lanzaron a 'tumba abierta' contra un Real Ávila que se veía de nuevo superado. Quiso responder el Real Ávila, que se asomó al área rival aunque no terminaba de rematar. Era lo que le faltaba al equipo encarnado. Lo que no le sobraba al partido era tensión. Amenazó todo con saltar por los aires –minuto 54– cuando una disputa de balón entre Alberto Martín y Gustavo sacó a todos de sus casillas, banquillos incluidos, que saltaron dispuestos a todo y se retaron por suerte a nada.

Se volcaba el Salamanca UDSsobre el cmapo encarnado, donde los chicos de Miguel de la Fuente achicaba aguas. Probó Alvarito –minuto 56– en una falta demasiado lejana como para ser un problema para Álvaro, el más seguro de los locales, que necesitaban parar el partido ante un rival que vivía sobre el césped en el límite entre la intensidad y la ansiedad. Porque con el paso de los minutos los nervios y la precipitación comenzaban a asomarse entre los charros, a los que sólo les valía ganar. Yse vieron en el alambre –minuto 69– cuando Toper le hizo un lío a Suly en banda y el centro lo remató Fer Albín en clara posición. La mandó fuera.

Trataba el Real Ávila de volcar el duelo y campo a su favor cuando llegó el tanto del Salamanca UDS. Todo arrancó de un córner a favor del Real Ávila que fue a las manos de Villanueva. Nadie se puso de por medio cuando el portero la abrió rápido a Suly.Nadie cortó el pase por fuera de Suly a Poveda.Nadie paró al lateral cuando puso un centro raso, de mucha rosca al corazón del área, de esos que se alejan del portero y se acercan al rematador. Ni Ibra niPaco Benitez alcanzaron a JaviNavas, que ante la media salida de Álvaro remataba al fondo de la red para hacer el 0-1.Lo festejó el equipo charro por todo lo alto junto a su hinchada, desatada por el golpe que estaban asestando al líder en su casa, un Adolfo Suárez que se quedó frío, como el equipo, al que parecíanno darle las piernas para igualar lo que proponía el rival.

Agotaban los cambios los entrenadores. El Real Ávila para buscar el empate, el Salamanca UDSpara evitarlo. Se manejaba bien el equipo charro ante un Real Ávila que no terminaba de encontrar el cómo. Yel cuándo se agotaba, porque el partido entraba en el descuento, donde el Salamanca UDSterminó de apuntillar al Real Ávila. Con el equipo intentando el empate y descuidando la espalda, se encontró con una contra letal. Pase largo al hueco entre los centrales y desmarque en velocidad de Caramelo, que se quedó en un mano a mano ante Álvaro para resolver, hacer el 0-2 y ajusticiar a un Real Ávila que cerró el partido bajo los cánticos de un rival que se marchó del Adolfo Suárez a siete puntos, descorchando el champán como si de una final se tratase y bajo los cánticos del «sí se puede». Así es el fútbol.