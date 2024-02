El talento de la Leonesa supera las ganas del Hotel 4Postes

Hotel 4Postes.

Sergi Serrato (14), Alfons Pilan (6), AarónGuzmán (5), Arija (8), Jaime Queralt-Lortzing (12) -quinteto inicial- Callenbach (3), Dagotto (3), López Yuste, Froufe (7), Héctor Marco (14).

Leonesa.

Okafor (9), Fabrega (9), Copes (6), Sergio Martínez (19), Llamas (6) -quinteto inicial- Nongo (4), Cabañeros, Iturza (6), Bulto (9), Óscar González (12).

Árbitro.

Jurado González y Blueis Catalán.

Eliminado Héctor Marco.

Parciales.

7-6/ 14-16/23-27/32-40/ 40-44/ 52-60/65-72/72-80

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 19ª de la Liga EBA- Grupo AB disputado en el CUMCarlos Sastre.

Ganó la Cultural Deportiva Leonesa (72-80) porque fue mejor. Porque en su equipo tiene jugadores como Bultó, Fabrega, Nongo, Óscar González... Porque en sus filas tiene a SergioMartínez, un pívot espigado que desde las alturas lo domina todo (19 puntos, 8 rebotes y 8 faltas recibidas). Ganó la Cultural Deportiva Leonesa porque en las filas del equipo que dirige Luis Castillo hay mucho talento. Y lo tuvo que sacar a relucir ante un competitivo Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar que no regaló nada.Los de Evaristo Pérez igualaron al líder en todo lo que tuvieron a su alcance para forzar a su rival a que fuera mejor que él para llevarse el triunfo. Ante algo así, poco que objetar.

Con un triple (3-0)era Sergi Serrato el que daba la bienvenida al CUMCarlos Sastre al líder de la Liga EBA-Grupo AB, una Deportiva Leonesa que, como se esperaba, le imprimió un fuerte ritmo al partido desde el principio y no le rehusó la propuesta el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar hasta donde llegara la gasolina y el cuerpo. Porque no era una noche para dormirse y no se durmió el equipo, malacostumbrado en las últimas jornadas a entrar frío a los partidos y llevarse el calentón después. Los verderones aceptaron el duelo. Rápido los leoneses se pusieron por delante (9-13, minuto 7)liderados por SergioMartínez. Ayudó los fallos en el tiro de un Hotel 4Postes que fallaba más de dos –20 de 50 al final del partido– que de tres, al que le sobró un último pase y le faltó un último acierto, el que tuvo de nuevo Sergi Serrato desde el triple para colocar el 14-16 al final del primer cuarto.

Un minuto tardó Evaristo Pérez en pedir tiempo muerto en el segundo cuarto. No fue sólo el triple de Llamas, el robo de Bultó o la bandeja del '10' a renglón seguido, sino el bloqueo ofensivo de los verderones ante la defensa leonesa y el peligro añadido de que el partido (14-21) empezara a romperse. Hizo reaccionar a los suyos Froufe y se animaron los verderones, que entraron de nuevo en el 'cara a cara' con su rival. Buenos minutos de Bultó a los mandos de su equipo y nuevo acierto de Serrato para mantener al equipo a una distancia prudencial (23-25, minuto 14). Aguantaba el tipo el equipo verderón, que se cargaba de faltas en la labor de parar a Martínez y Nongo. Era el peaje para seguir en partido, que trató de romper Fabrega con dos triples (27-33) consecutivos. Yal triple se seguía agarrando el Hotel 4Postes. Esta vez fue Héctor Marco (30-34, minuto 18) en un tramo final donde un parcial de 2-6, para enfado de Evaristo Pérez, cerró el cuarto con un 32-40 al descanso.

El inicio del tercer cuarto, con Nongo imponiendo la autoridad y el físico bajo tableros (34-44), arrojó una sensación de que, esta vez sí, la Leonesa se marcharía.No fue así. Parcial de 8-0 y enfado monumental de Luis Castillo, que pidió tiempo muerto cuando el Hotel 4Postes reivindicaba sus opciones (40-44, minuto 24). Porque el partido se movía entre el quiero y el no puedo de los verderones, que se 'chocaban' ante el talento de una Leonesa sobrada de recursos. Cuando no era Iturza, era Martínez, si no era Óscar, era Bultó. Aún así resistía el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar.Los triples de Héctor Marco y Froufe (47-53, minuto 28) mantenían al equipo a flote, que empezaba a acusar las faltas –26 a 15 al final del partido– y se vio 12 abajo cuando Bultó e Iturza hicieron dos triples para colocar en el marcador el 47-59. Reaccionó el Hotel 4Postes para cerrar el cuarto con un 52-60 con el que enfocar la recta final del partido.

Perdía el Hotel 4Postes para la 'batalla' final a Héctor Marco. Quinta falta. A pista Aarón Guzmán con cuatro y en el marcador un interesante 58-64. Tuvo en sus manos Aarón Guzmán la oportunidad en un dos más uno (61-64)en el que no acertó y perdió el rebote. Porque la respuesta de la Leonesa llegó con un triple de Óscar y un mate de Okafor que volvieron a abrir esa distancia en la que se había venido moviendo todo el encuentro (61-69). Ycomo ya ocurrió antes, el Hotel 4Postes volvería a reducir la brecha (69-74). Pero faltaba ese último paso que ya no llegaría. El dos más uno que Copes arañó a Pilan para poner el 69-78 a 1'25'' del final acabó por sentenciar la noche. Un final anticipa un partido muy competido que se cerraría con el 72-80.