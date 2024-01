CalvoBasket Xiria.

Asier Comendeiro (9), Valentín Carrizo (9), Rubén Rey (12), Pau González (9) y James Potier (31) -quinteto inicial- Alejandro Iglesias (3), Santiago Martínez (10), Diego Val (1) y Pablo López-Pizarro (5).

Hotel 4Postes.

López Juste (14), Jaime Queralt-Lortzing (4), Alfons Pilan (11), Aaron Guzmán (7) y David Arija (7) -quinteto inicial– Fabio Valdivia (2), Jonah Callenbach (16), Sergi Serrato (13), Adrián Froufe (2) y Héctor Marco (6).

Árbitro.

Álvarez Rodríguez y EstebanDomínguez.

Eliminado el local Pau González.

Parciales.

19-15/19-28/31-20/20-19.

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 14 de la Liga EBA -Grupo AB disputado en el Municipal Vila de Noia

El Hotel 4Postes - Ávila Auténtica -El Bulevar no pudo sacar nada positivo de su visita a tierras coruñesas y cayó derrotado ante elCalvo Basket Xiria, un rival directo –llegaban al partido igualados a victorias y derrotas– que con este triunfo supera a los abulenses en la tabla clasificatoria. Los de EvaristoPérez no lograron encontrarse cómodos en el PabellónVila de Noia más allá de momentos puntuales. Pese a que el duelo estuvo bastante igualado, los verderones cedieron demasiada ventaja en el tercer cuarto y comienzo del último acto que acabó por ser determinante.

Sería un inicio de partido de ataques fallidos y no pocas pérdidas, hasta que casi dos minutos después López Juste anotaba la primera al aprovechar un error local. Una canasta que animó la anotación de ambos, incluso desde el triple con el local Pau González y Arija, y que deparó unos bonitos minutos de ida y vuelta donde hubo alternancias en el marcador más allá de que se llegase a ver un 2-7 en el elctrónico.

La línea exterior de ambos quintetos funcionaba muy bien (12-12 en el 7' tras sendos triples en ambos aros) y ni siquiera las rotaciones lograron que alguien se hiciera con el dominio de las pinturas, cerradas a cal y canto con los postes altos en dura batalla pero sin protagonismo ofensivo. De hecho la siguiente canasta fue un triple de Pau González que dio paso a un final de cuarto mucho más cerrado con muy poca anotación y donde el Hotel 4Postes sufrió su primer apagón de ideas (19-15).

El golpe a golpe sin descanso retornaría en el inicio del segundo cuarto, pero una vez los coruñeses tenían más puntería desde el perímetro, y también desde los libres, mientras que los abulenses no estaban del todo finos arriba e incluso Aaron Guzmán volvía regalar otro fallo bajo aro rival (26-21, minuto 13). Sin embargo la igualdad era mucha y a los de Evaristo Pérez sólo les faltaba algo más de fortuna en determinados lanzamientos o en alguna decisión ofensiva, porque su actitud era buena y el ritmo muy alto. El siguiente baile en el marcador llegó superado el ecuador tras un triple de Sergi Serrato (30-31) y de ahí al descanso el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar jugaría su mejor baloncesto ofensivo hasta marcharse a los vestuarios con una valiosa ventaja y muy buenas sensaciones (38-43).

Nada más reiniciarse el juego la ventaja visitante aumentó con otra canasta, pero lo cierto es que el tercer acto sería bien distinto a lo anterior y especialmente al final de la primera mitad, pues los locales comenzaron a jugar mucho mejor en la pintura oponente y eso, añadido a su constante acierto desde el triple, les llevaría a remontar lo cedido muy rápido (50-47, minuto 23). En ese momento tan delicado Aaron Guzmán empató con un triple de alto valor anímico pero el Xiria estaba crecido, también desde el perímetro, y con un parcial de 6-0 obligaba a su rival a un nuevo desgaste físico y psicológico. Los abulenses volvieron a la carga y de nuevo consiguieron hacer la goma igualar el marcador, pero en el final de periodo volvieron los despistes defensivos y se vio una máxima local de +10 que al final, gracias a medio minuto final de caos, quedaría más ajustado con el 69-63.

El Xiria de Héctor Méndez apretó duro en el inicio del último cuarto y sorprendió a un Óbila que no supo leer el momento tan delicado y cedió una renta que a la postre sería decisiva (75-63, minuto 32). A partir de ahí los verderones se vieron obligados a un nuevo sobre esfuerzo y de primeras respondieron con un esperanzador parcial de 0-6, pero el míster local paró el juego y de vuelta a pista los de EvaristoPérez encajaron dos triples letales en lo anímico que les impedían la remontada pese a su mejora de prestaciones (81-74, minuto 35). No se rindió el Hotel 4Postes, pero no lo tuvo del todo claro en ataque y lo más cerca que volvería a estar de su rival sería tras un triple de Serrato para el 83-79 a falta de tres minutos. Para entonces todo era posible pero una vez más el equipo local interpretó mejor el juego y con James Potier imparable en todo momento se llevó la victoria hasta con cierta tranquilidad (89-82).