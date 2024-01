Se había propuesto el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar un cambio de guión para esta segunda vuelta en la Liga EBA. Se dijeron a sí mismos que en esta segunda fase no querían mirar al calendario bajo ese tópico que suele señalar los partidos que toca ganar por quién es el rival o los que toca perder por quién es el oponente. Sin embargo el de este sábado está señalado para ganar.Toca hacerlo por quién es el rival, por cómo está la clasificación y por lo que puede suponer un pinchazo inoportuno con el que mejor no pensar.Llega al CUMCarlos Sastre este sábado –19,00 horas– el Universidad de Oviedo, un equipo 'tierno', filial, penúltimo pero dispuesto a hurgar en la herida abierta en Pabellón Vila de Noia, donde los verderones caían ante el Calvo Basket Xiria para quedarse en una posición incómoda en la clasificación.

Se perdió en feudo ajeno, allí donde tanto le está costando al equipo, y se debe ganar en el propio, mucho más si el invitado es el Universidad de Oviedo, porque es un partido en dos. La única victoria de los verderones fuera de su cancha esta temporada fue ante los ovetenses. Sumar un segundo este sábado tendría valor doble.En caso de necesidad, el empate entre ambos pondría a los verderones por encima. Según se está poniendo la cosa, mejor contar con un 'as' de este tipo bajo la manga. Pero para ganarse un comodín así, lo primero es hacer las cosas bien.

Por delante «un partido de exigencias» avisa EvaristoPérez. «No es presión, porque la presión, cualquiera que compita y en cualquier deporte, está siempre presente, pero es un partido de exigencias.Lo tenemos que ganar. En caso contrario creo que nos podemos meter en problemas» deja muy claro el técnico palentino ante la situación en estos momentos del equipo. «En caso de ganar seguiremos en esa zona media en la que todo va a estar muy apretado hasta el final». No duda Evaristo Pérez de la respuesta que darán los suyos en casa, donde el equipo está mostrando una buena imagen,. Otra cosa es fuera de su cancha, «donde nos está costando mucho ser regulares».

Ante Xiria se perdió el partido pero no el average

El partido ante elCalvo Basket Xiria estaba perdido, pero se podía perder algo más. «Quizás los instantes finales pudieron parecer raros pero no podíamos perder de vista que había un +9 a favor nuestro que podíamos perder.Podíamos perder un partido o podíamos perder dos si perdíamos el average a favor. La voluntad del jugador es siempre ir a ganar pero si cometíamos un error podíamos perder algo más. Puede parecer raro pero son detalles a tener a vista» explicaba Evaristo ante la gestión de los minutos finales en Xiria teniendo en cuenta el triunfo en el CUM. «En esta segunda vuelta va a haber muchos partidos así.