La Virgen.

Miguel, Basalo, Fran, Sergio, Ariel (Alberto Martínez, 69´), Javi Fernández, Trust, Jairo Blanco, Joaquín (Martino, 69´), Miguel Ángel, Abel (Porfirio, 87´).

Real Ávila.

Álvaro; Doumbia, Pascual, Llorián, Alpha; Tena, Albín, Toper (Nabil, 75´); Adilson (Edmilson, 64´), Alberto Martín (Álex Moreno, 64´), Campos.

Árbitro.

Gutiérrez Garrote.

Mostró cartulinas amarillas a los locales Joaquín, Trust y Abel; y a los encarnados Albín y Jorge Campos.

Goles.

0-1 (59')Tena

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la joranda 16 del Grupo VIII de Tercera, disputado en Los Dominicos

Triunfo por la mínima pero de mucho mérito de un Real Ávila ante un digno rival,La Virgen del Camino, que no estuvo tan acertado como de costumbre y cedió tres puntos en su casa ante un líder que sigue firme en la primera posición. El buen hacer del Real Ávila hizo que los tres puntos se fueran para el Adolfo Suárez tras el único gol del partido en el minuto 59, obra de Tena. Pese a que los locales persistieron en conseguir el empate, el Real Ávila gozó de un buen hacer defensivo para mantener esa pequeña ventaja en el luminoso y llevarse tres puntos muy importantes.

El Real Ávila demostró las razones por las que está completando una temporada de ensueño en su desplazamiento a Los Dominicos. Para ello sufrió tal y como estaba previsto en su particular visita al dentista. Y es que, por mucho líder que se sea, enfrentarse a La Virgen del Camino en Los Dominicos en pleno invierno es una experiencia no apta para todos los equipos. Intensidad, fútbol directo, mucho balón dividido, además de no permitirse ningún despiste son algunos de los requisitos para afrontar un examen en el que siempre cuesta sacar algo positivo. Como prueba de ello, el constante ir y venir del balón en unos primeros minutos sin dominador claro. Quiso el bloque medio de Miguel de la Fuente echar el balón al barro para triangular acumulando hombres en la parcela ancha. Una estrategia que desmontaron en corto los de Nanín robando y saliendo a la contra por las bandas con futbolistas muy verticales. A partir de ahí, el técnico vallisoletano adaptó su libreto para ofrecer una propuesta más directa que permitió las primeras llegadas de peligro. Quizá una de las más claras, el robo de balón protagonizado por Tena junto a la frontal que culminó Alberto Martín con un derechazo pegado a la cepa del poste de la meta defendida por Miguel.

Adelantó Adilson su posición varios metros para convertirse en la referencia ofensiva de sus compañeros, generando espacios y ofreciendo segundas oportunidades. Ya al borde del descanso volvió a la carga el equipo encarnado con un gol anulado tras cazar Toper un centro desde la banda derecha con la ayuda del propio Adilson para forcejear en falta con su pareja de baile. Mucha brega para poco premio en un campo de minas que no concedió un respiro durante la primera mitad.

Casi una hora necesitaron los muchachos de Miguel de la Fuente para abrir brecha en Los Dominicos. Para eso fue necesario un balón en profundidad que robó Adilson y ofreció sobre la carrera de Alberto Martín en una de las últimas acciones de ambos sobre el terreno de juego. El atacante salmantino templó y esperó la llegada de sus compañeros, en especial la de Tena, quien lanzó un misil desde fuera del área que se coló entre una maraña de piernas sin que Miguel pudiese evitar el tanto encarnado (0-1). A partir de ahí, el Real Ávila volcó el campo a su favor con llegadas casi constantes sobre el arco rival como el tiro de Edmilson que repelió un meta con cara de héroe local.

Con el paso de los minutos se desperezó el once virginiano, que estiró sus líneas y ofreció alguna llegada con peligro por la banda izquierda ante la atenta mirada de la zaga abulense, bien pertrechada para despejar los centros laterales. Más picante tuvo la internada de Abel desde el exterior hasta el centro de la frontal del área con un latigazo que se escapó por encima del travesaño. Fueron los mejores minutos de una formación verdiblanca incapaz de rendirse pese al rigor defensivo con el que se manejaron los pupilos de Miguel de la Fuente. Una fortaleza que permitió celebrar la victoria y con ello el campeonato de invierno por adelantado.Aún queda una jornada para el final de la primera vuelta, pero los encarnados la cerrarán sí o sí en el liderato.Porque a todo ello, la jornada dejaba el empate entre el Atlético Astorga (1-1) y la Leonesa B, a ocho puntos de los encarnados.