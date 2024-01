Al Real Ávila se le está poniendo sonrisa pícara y cara de campeón. Al menos de 'invierno' ya lo es. Queda una jornada para acabar la primera vuelta, pero nadie podrá quitarle la vitola de mejor equipo de la primera vuelta. Un título anecdótico pero que dice mucho de los encarnados, que se llevaron los tres puntos de Los Dominicos. «Es uno de esos partidos que tienes marcado en el calendario como uno de esos días en los que, quizás, no consigas ganar» avisaba De la Fuente.El equipo no sólo ganó, sino que veía como su más inmediato perseguidor, la Leonesa B, se dejaba dos puntos en La Eragudina tras empatar (1-1) con el Astorga y 'regalar' a los encarnados una ventaja de ocho puntos con los que mirar, sin perder la perspectiva del calendario, con toda la ilusión a lo que queda a partir de ahora. No sólo es una ventaja generosa, sino las sensaciones que acompañan al equipo, que volvió a dejar su portería a cero. Y en 16 jornadas ya son 13 ocasiones en las que ha ocurrido.

«Estoy contento porque el equipo se ha adaptado muy bien al partido. Si queremos ser los mejores debemos saber adaptarnos a todos los campos y demostrar distintas versiones» explicaba Miguel de la Fuente tras el triunfo en tierras leonesas. «En la primera parte hemos acabado en campo contrario, hemos tenido ocasiones de peligro. En la segunda, cuando hemos marcado el gol, hemos sabido sufrir» valoraba. El contexto y el rival también juegan. «Estoy orgulloso del equipo». Había pedido a los suyos alejarse del 'desorden' defensivo con el que se habían manejado en los últimos partidos. «Defendemos más por acumulación que por orden» había advertido. Pues dicho y hecho. «Hemos sacado más la línea».

Un duelo en el que, además, debutó Álex Moreno, el reciente refuerzo de los encarnados. «Sumamos uno más a la causa y con buenas sensaciones».