Diocesanos.

Mario Velayos; Nacho,Josito, Garri, Sergio Nogal; Camilo, Sergio Mayorga (Pitu, 84'), Ibra (Pablo Negro, 67'); Martiña, Jorge Rodríguez (Fer, 76') y César Robles (Miguel Muñoz, 67').

Almazán.

Paisa; Íñigo, Anderson, Ciria, Abou; Marcos Gil (Adri, 79'), Junyent, Ebri (Óscar, 55'), Garcés (Abadiano, 67'), Bassirou (Jesu, 79'); Albitre.

Goles.

1-0 (50')Martiña.

Árbitro.

Téllez de Meneses.

Mostró cartulinas amarillas a los locales IvánLastras (Entrenador),César Robles, MarioVelayos y Miguel Muñoz; y a los visitantes Junyent, Ciria, Abadiano. Expulsó a Gallardo (Encargado Material)

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 16 del Grupo VIIIde Tercera RFEFdisputado en el Sancti Spíritu.

Llegó la primera victoria para el Colegios Diocesanos. La habían acariciado mucho antes, pero el fútbol no responde a la meritocracia sino a la eficacia. Y ante el Almazán, un equipo deprimido que anhela aquellos playoffs de ascenso o la Copa del Rey que disfrutaron no hace tanto tiempo, los de Iván Lastras fueron eficaces. En una tarde clave, no sólo ganaron a un rival directo en la lucha por la permanencia, sino que lo hicieron en una de sus semanas más complicadas tras la dura derrota en el Helmántico y todo lo que siguió después cuando las redes sociales levantaron las 'suspicacias' por la goleada. En la semana más dura el equipo respondió donde tocaba, sobre el césped. En un partido donde el grupo se impuso a las individualidades, emergió Martiña para marcar las diferencias y el gol –algunos señalaron que podía haber sido en propia puerta– para dar a los colegiales lo que muchos antes habían merecido, la victoria.

Primeros dos minutos de partido y primeros dos córners para un Colegios Diocesanos que quiso sorprender a sus invitados desde el inicio del encuentro, aunque no es el balón parado su mejor carta de presentación. Recibían los colegiales al Almazán con la necesidad de sumar la primera victoria de la temporada y la oportunidad de meter a los sorianos en problemas. Era un dos por uno. Ante el inicio de los locales se mantuvo tranquilo el Almazán, como si supiera que la tarde le daría una oportunidad sin necesidad de merecerlo. Yno tardó en llegarle –minuto 6– en una de esas jugadas que se sabe como empiezan y se teme como acaban. Fue un balón en largo a la frontal del área. Reclamó Josito la salida de Mario Velayos mientras ponía el cuerpo de por medio.Entendió el portero que no era cosa suya mientras aguardaba bajo palos. Y en las dudas de ambos apareció Garcés, que quiso reclamar su parte.Atacó el esférico, se lo peleó a Josito, pero tras caracolear con un balón que nunca le debía haber llegado, el disparo se le marchaba por encima del larguero.

El frío del Santi Spíritu iba perfilando una tarde sosa, de poco juego, de detalles y jugadas sueltas, como las que trataron de armar Albitre, Garcés o Junyent cuando se decidieron a mirar hacia arriba, o las que quisieron provocar Jorge Rodríguez y Martiña cuando percutieron por banda. Y entre Martiña y Sergio Nogal dibujaron la primera. Extremo y lateral se encontraron junto a la cal para dar salida a la jugada en vertical. Nogal apuró la línea de fondo para poner el centro a media altura. Se retorció César Robles para cazarla de cabeza en el primer palo y obligar a Paisa a estirarse. Fue buena la del '9' y fue aún mejor la de Jorge Rodríguez. Robó el extremo en salida de balón para romper a Abou –minuto 17– hacia dentro y pegarla con el interior del pie. Buscó el segundo palo de rosca, se quedó mirando Paisa y el cuero se marchó junto al palo para suerte del portero y lamento del colegial.

Vio las orejas al lobo un Almazán demasiado contemplativo hasta ese momento. Subieron el ritmo los de Pablo Cortés, que se hicieron con el control del partido cuando camino de la media hora Jorge Rodríguez volvía a enseñar los dientes. Sorprendían los colegiales a los adnamantinos en un saque rápido de falta y Jorge Rodríguez percutía en el área para cruzarla ante Paisa, que hizo la estatua. Los defensas despejaban a córner cuando se cantaba el primero.

Se iban quemando minutos de la primera mitad sin que llegaran nuevas ocasiones. Seguía sin terminar de aparecer el Almazán y no terminaba el Diocesanos de convertir en oportunidades –apenas un disparo lejano de Sergio Mayorga– las que tenía. Llegaría el descanso con ambos equipos obligados a darle un giro de guion al partido.

Comenzó la segunda mitad como terminó la primera, a fogonazos. Y en uno de ellos, cuando nadie lo esperaba, llegó el gol (1-0). Fue una jugada de banda a banda.Martiña se atravesó el campo por el balcón del área buscando un hueco para el disparo que no encontró. Llegado al lado contrario, optó por el centro al área, donde estaban Ibra y César Robles. Y el centro se convirtió en gol. El balón, que voló a media altura, lo buscó Ibra convencido del remate.Por medio se cruzó uno de los centrales convencido del despeje. Entre ambos Paisa, que se arrojó a la nada. Porque para sorpresa de todos, empezando por el propio portero, el balón terminaba en el fondo de la red. Unos dijeron que lo tocó el central, el acta decretó que fue Martiña y sobre el césped el extremo abulense lo celebró desde el primer momento con la rabia propia de quien se estrena en su campo marcando el que podía ser el gol de la victoria.

Con el 1-0 cedió metros el Diocesanos. Estaba obligado a más un Almazán que tuvo una buena ocasión –minuto 63– en las botas de Óscar, que sin esperarlo se encontró con el balón en la frontal pero el disparo se marchó fuera. La mejor llegó con una doble parada de MarioVelayos ante Bassirou. El adnamantino se llevó el balón por fuerza ante Nacho para encarar a Mario Velayos. El primer disparo lo sacó con el pecho, el segundo con la mano.

Eran minutos de apuros para el Colegios Diocesanos. La volvería a tener Óscar, que desde su salida al campo se había convertido en un problema. Apretaban los sorianos y respondían los colegiales con Martiña, que volvía a meter en líos a la defensa visitante con cada una de sus diagonales.

En los agobios supo mantener el tipo el Colegios Diocesanos. Demasiado lentos pasaban los minutos para un Colegios Diocesanos al que se le hizo eterna la prolongación de Téllez de Meneses, que alargó el partido hasta lo inesperado. Se mantuvo firme el Diocesanos, que conseguía la primera victoria de la temporada. Nunca es tarde si la dicha es buena.