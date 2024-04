Las formaciones abulenses de los dos partidos que componen el Gobierno de la Junta de Castilla y León, PP y VOX, explican que «la falta de neurólogos» es el motivo de su negativa a aprobar la enmienda de Por Ávila para la creación en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles de la capital abulense de una unidad de ictus, y ambos partidos coinciden también en defender el buen funcionamiento del servicio de 'teleictus'.

Así, desde el presidente provincial del PP, Carlos García, lamenta que «Por Ávila sigue jugando a los titulares para sacar rédito político con la Sanidad», y asegura que «trata de enfadar a la sociedad a cuenta de la unidad de ictus. Lo hace porque sabe perfectamente que una unidad de ictus requiere de neurólogos y neurocirujanos, y en toda España hay un déficit de especialistas que el Gobierno central tiene que solventar». García comenta que «la Junta de Castilla y León ha desarrollado en los últimos años un servicio de teleictus que está respondiendo muy bien a la cuestión fundamental que hay que responder en estos casos: salvar vidas», y asegura que «por supuesto que el grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, nuestros concejales en el Ayuntamiento y los diputados provinciales, quiere una unidad de ictus en Ávila, pero nosotros no trabajamos sobre titulares que buscan el rédito político como hace Por Ávila, sino que trabajamos con seriedad máxima en una materia en la que se salvan vidas todos los días». García afirma que «la Sanidad abulense avanza en prestaciones y en calidad gracias a la Junta, al trabajo de los profesionales sanitarios y al compromiso del Partido Popular, de Ávila y de Castilla y León», y concluye comentando que «es una suerte para los castellanos y leoneses que la Sanidad no esté en manos de un partido como Por Ávila, al que no le importa recortar hasta un 70% en los aspectos más sensibles, como son las ayudas a los colectivos sociales».

VOx. Por su parte, el procurador abulense de Vox en las Cortes de Castilla y León, José Antonio Palomo, explica que «hemos votado en contra de la implantación de la unidad de ictus en nuestra capital por varias razones. Ya existe la aplicación teleictus que está haciendo una labor extraordinaria y que cumple perfectamente con su cometido. Por otro lado, contamos con el código ictus que estabiliza, monitoriza y trata en un primer momento a los afectados en tiempo récord, que al final es lo realmente prioritario».

Palomo alude también el hecho de que «nuestra provincia es muy extensa y con una orografía complicada, por ejemplo, si te ocurre esta patología en cualquier municipio del Valle del Tiétar, lo coherente sería que se atendiera en Talavera, que estaría media hora máximo, e igual nos ocurriría en el caso de los municipios cercanos a Madrid, o también en la zona de la Moraña o algunos municipios del Valle de Corneja, que se tratarían en un tiempo inferior en Valladolid o en Salamanca».

«De verdad que nos encantaría disponer de una unidad de ictus en Ávila, lo tenemos clarísimo, pero tenemos que ser conscientes de que de nada serviría ahora mismo si no disponemos de suficientes especialistas en neurología. Esta unidad tendría que estar operativa 365 días al año 24 horas diarias y ahora mismo, por desgracia, sería prácticamente imposible mantener la unidad operativa al 100% puesto que hay escasez de neurólogos. Que no tengan ninguna duda, de verdad, los abulenses que la Junta de Castilla y León tiene muy presente el que todas las provincias de nuestra comunidad autónoma deben disponer de unidades de Ictus y Ávila, mi tierra, por supuesto que también, pero se realizará cuando se garantice que puede estar operativa todos los días del año».