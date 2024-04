Indignación en XAV por el no de PP y Vox a la unidad de ictus

«Indignación», «vergüenza», «cabreo» o «asombro» fueron algunas de las palabras utilizadas por los dirigentes de la formación de Por Ávila para valorar el voto negativo del PP y VOX a la enmienda presentada por XAV al presupuesto de las Cortes de Castilla y León para dotar a la capital abulense una unidad de ictus, medida que tanto Partido Popular como VOX apoyaron en sendas mociones presentadas en su día tanto en el Ayuntamiento de la capital como en la Diputación Provincial.

En una comparecencia de prensa en la que estuvieron presentes el presidente de Por Ávila,José Ramón Budiño; el vicepresidente y alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el portavoz en la Diputación Provincial, Óscar Jiménez, los tres criticaron esta y otras negativas a las peticiones de Por Ávila en materia sanitaria que ponen «muy difícil» que XAV apoye a los presupuestos.

Fue Sánchez Cabrera quien dijo estar «indignado» porque «no entiendo cómo puede haber personas que se han presentado a las elecciones autonómicas para defender los intereses de los abulenses, y cuando tienen que hacerlo, lo que hacen es defender los intereses de sus partidos», dirigiéndose directamente a los procuradores del Partido Popular, David Beltrán y María Ángeles Prieto, «presentes en la comisión en la que se votó no a la unidad de ictus para Ávila», a los que preguntó que «¿con qué cara van a mirar a los abulenses cuando tengan un familiar que haya sufrido un ictus y en vez de atenderle en el complejo hospitalario de Ávila, tengan que desplazarle a Valladolid o a Salamanca como se está haciendo ahora».

El alcalde habló también de «vergüenza» por el hecho de que «habiendo unanimidad por parte de todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento y en la Diputación, PP y VOX ahora voten en contra en las Cortes de Castilla y León», e hizo un llamamiento a los abulenses para que «en las próximas Elecciones Europeas les digamos a los partidos políticos lo que les tenemos que decir. Yo tengo muy claro que voy a votar en blanco, porque no me representa ninguno y con mi voto no van a jugar».

Por su parte, José Ramón Budiño, recordó que desde nuestro partido «pedíamos valentía a los procuradores abulenses, especialmente del Partido Popular y de Vox, como partidos que gobiernan la Junta de Castilla yLeón, pero lamentándolo mucho para los intereses de los abulenses, cuando esas formaciones políticas aquí en Ávila, en el Ayuntamiento y en la Diputación votan que sí, siendo las mismas siglas y entendemos que las mismas personas, en Valladolid dicen que no a una demanda de todos los abulenses».

Por último, el portavoz de Por Ávila en la Diputación, Óscar Jiménez, hizo referencia al hecho de que «Mañueco y Gallardo han decidido ir en contra de los intereses de los abulenses, sin ninguna duda, votando en contra de varias mejoras sanitarias, incidiendo que, con esta decisión en Valladolid, «queda demostrado el poco peso político que tienen las formaciones de Ávila tanto del Partido Popular como de Vox y, sobre todo, lo poco que les importamos los abulenses».