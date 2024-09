Unánime condena de la política contra la ofensiva canción

Desde el primer momento en el que trascendió el vídeo viral de Antonio Martín, las reacciones a tan desagradable y ofensivo cántico no dejaron de sucederse. Los primeros en hacerse eco fueron los dirigentes de Podemos Ione Belarra y Pablo Fernández (de hecho, fueron quienes lo sacaron a la luz y lo dieron a conocer a toda España). Durante todo el día no dejaron de conocerse reacciones de partidos políticos, organizaciones sociales y gente anónima. Incluso la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, o el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entre otras personalidades, condenaron la actuación del alcalde de Vita en un reflejo de la condena unánime de la sociedad sobre este caso.

Estas son las reacciones de algunos políticos y organizaciones sobre esta polémica:



- Pablo Fernández (secretario de organización y portavoz de Podemos): «Este garrulo es Antonio Martín Hernández, alcalde de Vita (Ávila) por el PP, haciendo apología de la pederastia y la violación. El PP tiene que cesarlo fulminantemente, es intolerable que representantes públicos tengan este tipo de comportamientos. Vergüenza. Asco. Infamia».

- Ione Belarra (secretaria general de Podemos): «Me han dado ganas de vomitar y me ha puesto los pelos de punta. Esto es cultura de la violación y no se puede tolerar».

- Partido Socialista: «La apología de la pederastia no es libertad de expresión. Esperamos que el señor Feijóo dé la orden sin perder un minuto».

- Yolanda Díaz (vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social): «Un alcalde del PP que considera oportuno subirse a un escenario a soltar barbaridades contra niñas y mujeres no representa a nuestro país. No puede repetirse. No vale con la expulsión, tiene que dimitir».

- Partido Popular de Ávila: «Ante los hechos inadmisibles protagonizados por el alcalde de Vita, Antonio Martín, que no es afiliado del Partido Popular, abandonará el Grupo Municipal del PP. Reiteramos nuestro compromiso contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores».

-Alfonso Fernández Mañueco (presidente de la Junta de Castilla y León): «Son unas declaraciones absolutamente intolerables y el PP de Ávila ya ha tomado medidas al respecto».

- Izquierda Unida de Castilla y León: «Queremos expresar nuestro absoluto rechazo ante el espectáculo del alcalde de Vita sobre un escenario. Hacer apología de algo tan repugnante como la violación no solo es bochornoso y denigrante, sino que debe tener consecuencias. Nuestra compañera Sira Rego (ministra de Juventud e Infancia) anuncia que se tomarán las medidas pertinentes desde su ministerio.»

- Por Ávila: «Por Ávila, que cuenta con una edil en el Ayuntamiento de Vita, condena los hechos protagonizados por el alcalde del PP de esta localidad, Antonio Martín, al que se ve en un vídeo cantando una canción en la que se habla de llevarse a la cama a una menor. Esta formación considera que tal actitud es intolerable y pide la dimisión inmediata del alcalde del municipio, que de ninguna de las maneras puede estar al frente de un ayuntamiento, ocupar un cargo público y, mucho menos, representar a los abulenses y a sus vecinos».

- CCOO de Castilla y León: «Desde la Secretaría de la Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO de Ávila queremos denunciar y expresar nuestro más absoluto rechazo ante el deleznable espectáculo que dio el pasado 25 de agosto Antonio Martín Hernández, alcalde de Vita por el PP. En su actuación, el alcalde del municipio abulense realiza apología de la violación y de la pederastia. No podemos tolerar que los representantes públicos reproduzcan los patrones de la cultura de la violación. Las conductas machistas dentro de las instituciones siempre tendrán la condena de CCOO».