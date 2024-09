El alcalde de Vita no se plantea dimitir

El alcalde de Vita, Antonio Martín, no se plantea dimitir de su cargo después de que se haya hecho viral un vídeo suyo entonando una cántico en el que se hace apología de la cultura de la pederastia y la violación. «Era una canción tradicional que hacía varios años que no cantábamos. Nos gustaba a los vecinos de Vita sin la intención de meternos con nadie y la disfrutábamos todos, mujeres y hombres, sin ningún tipo de maldad. En ningún momento quise ofender a nadie», comentó Martín en declaraciones exclusivas a Diario de Ávila. Considera que se han sacado las cosas de contexto y cree «que se han pasado conmigo, porque en ningún caso pienso así y respeto a mujeres, niños y a todo el mundo. Quien haya querido hacer daño, lo ha logrado».

Sin embargo, la propagación del vídeo por redes sociales de su intervención durante las fiestas patronales del pueblo (los hechos sucedieron la madrugada del 25 de agosto) ha tenido consecuencias. El Grupo Municipal del PP anunció a primera hora de ayer que Martín fue expulsado de su seno, no así del partido, puesto que Antonio Martín no es afiliado popular (se presentó a la alcaldía en sus listas, pero como independiente). Es por este motivo por el que, de momento, permanece al frente del Ayuntamiento local. «He dimitido del PP, el partido por el que me presenté a las elecciones, porque me lo han pedido. Sin embargo, no me ha llamado nadie de mi pueblo pidiéndome que dimita. Al contrario, me han llamado diciéndome que no se me ocurra dimitir, porque eso es lo quieren», afirmó el alcalde. Es más, al no pertenecer a ningún partido político, es él quien tiene la potestad para abandonar su acta de concejal, algo que no hará por ahora.

Además, el primer edil aseguró que «nunca más volveré a cantar esa canción. Es cierto que, analizando la letra, no se debe cantar hoy en día, pero en su día no dejaba de ser una canción tradicional del pueblo que no salía de ahí y la cantábamos sin intención de ofender a nadie», zanjó. Más tarde, envió un vídeo a sus vecinos donde reiteraba sus disculpas.

los hechos. Aunque esta polémica trascendió durante la noche del pasado domingo, los hechos ocurrieron una semana antes. El alcalde de Vita, una vez terminó la actuación de la orquesta, subió al escenario para cantar este cántico tradicional del pueblo «que tenía intención de recuperar» y que ya se ha hecho viral.

Fue a raíz de los tweets publicados por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y del secretario de organización y portavoz de la formación progresista, Pablo Fernández, cuando comenzó a compartirse el vídeo y correr por las redes sociales como la pólvora. Tanto que multitud de medios de comunicación nacionales han informado sobre esta polémica.

De hecho, incluso la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, vinculada a Izquierda Unida, anunció durante la mañana de ayer que «estudiará todas las medidas posibles» contra el alcalde de Vita por el cántico en el que hace apología de «la cultura de la violanción y de las violencias contra la infancia».

Antonio Martín pasó a la historia en su momento por convertirse en el primer alcalde de España de VOX (después abandonó esa formación para volver a vincularse, aunque como independiente con el PP, partido por el que ya había sido alcalde en otras ocasiones). Ahora vuelve ser noticia por una circunstancia que puede acabar con su carrera política.