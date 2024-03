"Tenemos prácticamente el mismo surtido que en Madrid"

Burgohondo cuenta con el supermercado Unide Market, donde hay «un surtido que es prácticamente lo que tiene un supermercado en Madrid», explica uno de los propietarios, Paco Álvarez, que lleva el negocio con su hermano. La tienda lleva abierta desde 2008 pero lo cierto es que empezaron con el tema de los supermercados siete años antes, con un local de alquiler en la plaza, antes de trasladarse a la ubicación actual.

«La gente que tenía el supermercado de Burgohondo se jubiló y se quedaba el pueblo desangelado y mi padre nos animó y empezamos con el tema de la alimentación», señala, y lo hicieron a pesar de que lo desconocían por completo porque antes se dedicaban al tema de la ganadería. Ahora lleva con su hermano el supermercado, con todo lo que se refiere a alimentación y el resto de la oferta muy completa en Burgohondo. «Trabajar en un pueblo, con la gente del pueblo, es maravilloso porque el que no te cuenta una cosa te cuenta otra, la confianza que tienen te toca bastante». Aunque, dice, «también tienes que aguantar los malos días de la gente». Pero no duda en señalar que el «balance es positivo» porque es un negocio «de proximidad, la clientela es siempre la misma, no es como si fuera Madrid que no conoces a nadie prácticamente».

Consideran que incluso el supermercado puede estar sobredimensionado para la localidad, encontrando prácticamente lo mismo que hay en uno de Madrid porque tienen «de todo menos pescadería. Hay frutería, charcutería, carnicería y limpieza y droguería», aunque en lo que más se especializan es en la carne, porque vienen de familia ganadera. En el supermercado trabajan habitualmente ocho personas pero en época estival aumentan alguno la plantilla por la mayor afluencia de gente.