"Vamos a licitar 24 parcelas del polígono para traer empresas"

Burgohondo, enclavado en el Valle del Alberche, cuenta con un extenso patrimonio y también con proyectos de futuro para intentar hacer la vida más fácil a los vecinos. El alcalde, Francisco Fernández (que después de hacer esta entrevista sufrió un problema de salud del que se está recuperando), habla de proyectos como el polígono industrial, el centro de día o la próxima puesta en marcha de la depuradora para un pueblo que tiene un Ayuntamiento, explica, en una buena situación económica y que aspira a no tener que subir los impuestos.

¿Cómo definiría su experiencia como alcalde de Burgohondo?

Yo jamás pensé ser alcalde de Burgohondo cuando me crié en la localidad, pero ha sido la experiencia más bonita que he tenido en mi vida y de lo más orgulloso que me siento es ser alcalde de los burgohondeños. Creo que es una cosa que a todo el mundo le gustaría.

Y la situación actual del Ayuntamiento ¿En qué estado se encuentra?

El Ayuntamiento de Burgohondo, económicamente, está bien. Hay proyectos en marcha y la situación económica es perfecta, sin ningún problema. Veremos qué pasa a partir de aquí porque Burgohondo tiene una deuda de aproximadamente 200.000 euros, o sea, que no es dinero.

En cuanto a la aprobación de los presupuestos para este año ¿En qué punto están?

Los presupuestos se aprueban el lunes el 25 (dice por hoy).

Cuáles son las principales partidas que tiene su proyecto de presupuestos? ¿Y los proyectos más importantes que quieren desarrollar?

En inversiones tenemos aproximadamente 100.000 euros. Tenenemos adjudicada la pasarela de Puente Nueva, la segunda fase es el Parque de El Zaire, queremos hacer la primera fase del centro de día y se quedaría casi con el 100% cambiada la red de agua limpia.

Vamos a hacer la ampliación del cementerio e intentar terminar el matadero, que son los proyectos que están para este año.

En el proyecto del centro de día ¿Qué es lo que quieren hacer?

El año pasado desarrollamos el proyecto y queremos hacer un centro de día, que va a ir donde el antiguo centro de salud, y queremos empezar a hacer algo este año pero a ver de cuánto dinero disponemos y qué subvenciones nos dan. Ese es el proyecto estrella que tiene que tener esta legislatura. Y la pasarela de Puente Nueva ya está adjudicada por un importe de 167.000 euros.

¿Y más allá de lo que hay en el presupuesto?

En inversiones tiene que salir el pliego de lo del DUS5000 con los fondos Next Generation y una subvención de 725.000 euros para cambiar el alumbrado público. Se cambiará a led, con farolas y sistemas.

¿Está ya en funcionamiento la depuradora?

Todavía no, quedan unos dos meses, en abril o mayo estará funcionando. Falta que rematar, enganchar la luz y poco más. Lo que es la obra civil ya está terminada.

¿Qué intenciones tienen en cuanto a política fiscal?

Intentamos bajar impuestos, pero es imposible. Así que no suban porque ahora vamos a tener un gasto añadido en cuanto empiece a funcionar la depuradora, con unos gastos de 89.000 euros más al año, y queremos ser capaces, de momento, de subsanarlo nosotros sin que tener que subir los impuestos. Y eso ya este año nos va a tocar, por la parte proporcional, unos 50.000 euros de gastos de la depuradora.

Hablemos de la economía de la localidad ¿Cuáles son los principales sectores productivos?

El turismo y la ganadería, que todavía tenemos ganaderos, y construcción. Esos son los tres pilares que tiene Burgohondo.

¿Y qué cree que se puede hacer para mejorar en estos sectores o en otros que se quiera potenciar?

Vamos a licitar las parcelas del polígono para intentar traer empresas a la localidad. Hay 24 parcelas y vamos a ver de qué manera las empresas se intentan involucrar y vienen al pueblo.

¿Cuál es la situación actual de este polígono?

El polígono tiene dos fases. Una que ya está funcionando con 11 naves y la segunda fase es la que no tiene prácticamente ninguna nave edificada y estamos intentando poner en marcha 24 parcelas, al lado de la depuradora.

Se intenta abaratar el suelo, que es lo más importante, y luego, depende de los números de empleados que vengan, intentar hacer algo fiscalmente.

Pero yo vuelvo a insistir que, mientras no tengamos mejores comunicaciones, es muy difícil que una empresa se instale en las zonas rurales. Ese es nuestro principal problema. Los que son nativos de aquí y ya tienen aquí su negocio, intentarán expandirse y hacerlo más grande, pero atraer una empresa aquí que tenga que fabricar aquí y llevarlo a Madrid u otras grandes ciudades, las comunicaciones es su problema. Esa es la realidad.

Hace poco recibieron una bomba rural pesada. Entiendo que la protección contra incendios es importante para la localidad.

Sí, este año ya conveníamos con la Junta una autobomba que nos dio la Diputación, y la vamos a conveniar en principio 122 días con la Junta de Castilla León y con la Diputación.

En cuanto a la despoblación ¿Cómo está siendo la evolución de población en la localidad y qué cree que se podría hacer para mejorar la situación?

Hemos subido 50 vecinos en el año 2023. Tenemos 1.249. Intentar solucionar el problema de la despoblación es intentar generar trabajo. Pero volvemos otra vez al tema de quien va a instalar aquí una empresa, bastante importante, cuando no hay comunicación. Ahora, el 31 de marzo, dicen que llega la fibra óptica, a ver si puede ser que la gente teletrabaje más porque estamos teniendo problemas con el tema de internet. Ahora llega la fibra óptica, a ver si la gente puede venir más a teletrabajar a los pueblos.

Pretenden conseguir el título de Fiesta de Interés Turístico Regional para las 'Estampas de la Pasión' ¿Se ha dado algún paso en este sentido?

Seguimos con el tema. Teníamos que tener 20 años de celebración consecutivos pero tuvimos un parón de los dos años de pandemia. Pero creo que es un tema que se conseguirá. Estamos trabajando en ello. Es algo que vendrá bien porque las 'Estampas de la Pasión' en Burgohondo están teniendo éxito.

Además está pendiente un hermanamiento con Castropol dentro del proyecto Comunicación y Escuela.

Efectivamente, este año nos vamos a hermanar con Castropol. Entrará en el pleno. Creo que Burgohondo subirá a Castropol el día 12 de julio. Y entre 8 y 9 de noviembre se cerraría el 25 aniversario del foro en Burgohondo, con la presencia del presidente de la Junta y el presidente de Asturias.

¿Qué destacaría del patrimonio de la localidad?

Burgohondo tiene un patrimonio extenso y es para visitarlo. Tenemos la oficina de turismo que es la antigua Ermita de los Judíos, la Abadía, Puente Arco, los potros y los barrios, que habría que intentar explotar más.

Lance un último mensaje para los vecinos de Burgohondo

Sigo aquí con la misma ilusión del primer día que entré y aquí estamos para lo que necesiten los vecinos las 24 horas. Recomiendo que vengan a visitarnos y que la gente venga a instalarse al pueblo. Tenemos la guardería, el colegio, y el centro de salud, que es algo en lo que piensa la gente mayor que la se jubila. Tenemos también siete kilómetros de río y el parque nuevo que va a ser un atractivo para el pueblo, que estaba un poco obsoleto y que va a quedar bien. A Burgohondo no le falta un servicio.

Tenemos además una oferta de seis clases extraescolares con la Banda de Música, la Escuela de Música… y el Ayuntamiento subvenciona el 50% de todas las extraescolares. Hay también una escuela de fútbol y la rondalla sigue y vamos a intentar que sea municipal, además de recuperar los bailes regionales de Burgohondo con clases para enseñar a los niños.