El PP critica la falta de "estrategia cultural" de XAV

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila ha reprochado al equipo de gobierno de Por Ávila que se deje en marnos de otras instituciones los actos conmemorativos del V Centenario de Vasco de la Zarza y le ha acusado de «falta de estrategia cultural».

Ante esta situación, en un comunicado de prensa, el grupo municipal del PP se pregunta «dónde están las conmemoraciones del V centenario de la muerte del escultor Vasco de la Zarza organizadas por el Ayuntamiento de Ávila» a raíz de la presentación, por parte de la Diputación Provincial de unas jornadas que se celebran esta misma semana, los días 26 y 27, y del acto inaugural del 'Año Vasco de la Zarza' que tiene lugar este jueves y que organiza un grupo de abulenses a título particular con el apoyo de la Institución provincial. «Que tenga que ser una institución distinta a la municipal la que impulse los actos y que se celebren en la ciudad debería hacer reflexionar, no ya al equipo de Gobierno, que no lo va a hacer, sino a la sociedad abulense», apuntan.

A juicio de los concejales del PP, «una vez más, XAV deja tirada a la ciudad y demuestra que no tiene estrategia ni cuidado ni ganas de difundir y poner en valor las fortalezas, personajes y efemérides que tendrían una importante repercusión en la vida de Ávila si el equipo de Gobierno se pusiera a trabajar tras más de cinco años a verlas venir en materia cultural y en todas las demás».

Los ediles populares consideran que «contar en nuestra ciudad con obras importantes de un escultor que es uno de los grandes precursores del renacimiento italiano en España debería haber sido un acicate para que la teniente de alcalde y el concejal de Cultura se pusieran las pilas y hubieran liderado las conmemoraciones o hubieran colaborado con otras instituciones, como la Diócesis, para armar un programa de actividades que satisficiera a los abulenses y atrajera a visitantes interesados en el mundo del arte».

Para terminar, el grupo municipal del PP advierte de que «en unos días veremos a concejales de XAV, quién sabe si al alcalde, hacerse la foto en estos actos con la intención de que algún vecino se crea que tienen algo que ver en su organización, cuando desgraciadamente no hay nada más lejos de la realidad, porque XAV es sinónimo de oportunidades perdidas y pésima gestión».