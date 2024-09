Vuelta a las aulas para los del 'insti'

Después de que el pasado viernes los escolares de Infantil y Primaria volvieran al 'cole', el proceso de incorporación de alumnos a las aulas dio este jueves un paso más con el inicio de curso en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Así, este jueves comenzaban curso en Ávila 10.539 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato ordinario y nocturno, ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial y también para los de segundo curso de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. Por enseñanzas, y de ese total, el grupo más numeroso en volver este jueves a las aulas fue el de los alumnos de ESO, 6.253 estudiantes en total en Ávila. También comenzó el curso ayer para los 2.378 estudiantes matriculados en esta provincia, así como para los 1.889 alumnos que durante el curso 2024-2025 cursarán estudios de Bachillerato. Y también era este jueves el día de regresar a las aulas para los alumnos de segundo curso de grado superior de Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, que en Ávila cuenta con 19 alumnos.

El proceso de incorporación a las aulas proseguirá la próxima semana, cuando inicie curso el alumnado de grado medio y superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, que comenzará las clases el próximo 18 de septiembre. El día 23 será el turno para los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia, impartida en los institutos de Educación Secundaria, y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia.

Finalmente, el 30 de septiembre iniciará las clases el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas; y el 7 de octubre, empezarán las enseñanzas de idiomas.

nervios. A diferencia de lo que hace una semana ocurría a las puertas de lo colegios, este jueves en la incorporación de los estudiantes de Secundaria a las aulas había pocos padres acompañando a sus hijos en el primer día. De hecho prácticamente solo alumnos de primero de ESO lo hacía junto a sus progenitores, por eso de que el cambio de etapa que en la mayoría de casos implica también cambio de centro escolar y de compañeros. Por eso para muchos estudiantes este jueves era un día de «nervios» sobre todo por descubrir con quién compartirán clase durante el próximo curso.

Minutos antes de las once, más de media hora antes de que estuvieran convocados, llegaban al IES Isabel de Castilla de la capital abulense Fernando y Álvaro, compañeros de clase y mejores amigos desde el colegio, que este año cursarán segundo de ESO. Iban con tiempo para mirar en el tablón de anuncios del centro si este curso también seguirán juntos como así fue para alegría de ambos. No le ocurría lo mismo a Chaima, también de segundo, que comprobaba con disgusto que este año no compartirá aula con su amiga Ariadna.

«Ya tenía ganas de empezar», aseguraba no lejos de allí Pablo que este curso coincidirá con casi todos sus compañeros del año pasado aunque no con su amigo Hugo que reconocía estar «nervioso» y más después de ver que estará en una clase con muchos los nuevos compañeros.

Con «muchos nervios» también llegaba el primer día de clase a este instituto Evelyn no solo por empezar primero de ESO sino también por haber cambiado de lugar de residencia y ser nueva en Ávila. «Es muy sociable, no creo que tenga problema», afirmaba su madre a la espera de que su hija saliera del centro y le contara cómo le había ido y todas las novedades de este primer día de clase.