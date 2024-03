Tras elJúpiter Leonesa B, el Burgos Promesas. Esto no para en una Tercera RFEFa la que le restan nueve partidos por delante y que exigirá lo máximo a quien quiera acabar en lo más alto, allí donde el Real Ávila sigue instalado por méritos propios. «Para ser el campeón hay que ser regulares» marca Miguel de la Fuente. Y en esas está un Real Ávila que dejó atrás un bache incómodo de juego y resultados con uno de esos partidos reconfortantes –aunque acabara empate– por aquello que parecía perdido por momentos. «Fuimos más nosotros mismos. Salimos reforzados» señala el técnico encarnado. Se sumó un punto, recortó dos el Atlético Tordesillas, que aprovechó la jornada para instalarse en la segunda posición a cinco puntos de los encarnados con un duelo entre ambos por delante –«lo tenemos marcado en rojo como lo tendrán ellos»– que se avisa crucial.Pero aunque la ventaja «ha disminuido» que el equipo volviera a reencontrarse es la mejor de las noticias para afrontar lo que quedan. Y lo más inmediato es el Burgos Promesas. De poco serviría pensar por anticipado en lo que puede suponer la visita a Las Salinas si antes no se hacen los deberes como se debe ante los burgaleses o el Palencia.Es esa regularidad de la que habla De la Fuente, la que obliga a encarnados y a todos los aspirantes.

Viaja el Real Ávila este sábado –17,30 horas– a tierras burgalesas para medirse en Castañares al Burgos Promesas, equipo en tierra de nadie. Décimo, los chicos de Álex Albistegui ya no tienen 'nada' en juego en una temporada de clara transición tras su descenso desde la Segunda RFEF. Una circunstancia de la que no se fía Miguel de la Fuente. «No sé qué es mejor» valora el entrenador del Real Ávila en un calendario final en el que los encarnados se van a medir a equipos con mucho en juego y a otros con nada. «Un equipo filial como es el Burgos Promesas tiene todos los partidos en el foco. No se pueden relajar. Indudablemente siempre es preferible jugar contra equipos que no se juegan nada, porque ese carácter e intensidad lo pueden perder antes. Es verdad que por ser el equipo que vamos líder el rival puede encontrar en ello una motivación. Es un partido bonito por jugar y quiero ver a mi equipo sabiendo lo que nos jugamos, yendo a por el partido desde el principio sabiendo lo que nos jugamos».

No tendrá Miguel de la Fuente entre los suyos a Tena, sancionado tras su expulsión ante el Júpiter Leonesa B. Álex Moreno, Albín, DaniMarqués o incluso Paco Benítez, que ya actuó de pivote defensivo ante el Bembibre, pueden conformar las diferentes alternativas en la medular.