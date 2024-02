Avance, aunque sea pequeño, en la actualización de las ordenanzas municipales con las que elaborar el presupuesto del Ayuntamiento de Ávila para el presente año y que se debatieron este viernes en la Comisión Informativa de Hacienda. La más destacada fue la modificación de la tasa de basuras, imprescindible para aplicar el nuevo pliego que ahora mismo se encuentra en licitación, y también resaltó la modificación al alza de la ordenanza de turismo que regula los precios de las entradas a varios de los monumentos. Las modificaciones de las ordenanzas tendrán que ser debatidas nuevamente en el pleno, previsto para el 23 de febrero, de cara a su aprobación inicial.

En la comisión se han abordado de forma individual las diferentes actualizaciones de tasas y precios públicos propuestas por el equipo de gobierno, con las enmiendas, también debatidas de manera individual, presentadas por cada uno de los grupos políticos.

Así, se ha dictaminado favorablemente, con el voto a favor de Por Ávila, la abstención del PSOE y el voto en contra de PP y Vox, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basuras, con una actualización que se aplicará en el momento en el que entre en vigor el nuevo pliego del servicio de recogida de residuos. Esta actualización supondría, para este año, una cuantía de 10 euros para las viviendas, según se informa dedde el Ayuntamiento.

También se ha dictaminado favorablemente, con el voto a favor de XAV, la abstención de Vox y en contra de PP y PSOE, la actualización de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios y realización de actividades del Área de Turismo y Patrimonio, que actualiza los precios de acceso y utilización a espacios turísticos municipales, en los que los abulenses ya entran de forma gratuita, entre otros aspectos.

En el caso de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios, útiles y efectos de propiedad municipal, cuya modificación también se ha debatido en la comisión celebrada hoy, se ha dictaminado favorablemente, con el voto a favor de XAV, la abstención de PSOE y en contra de PP y Vox, la bonificación del cien por cien de la tasa a asociaciones o colectivos inscritos en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Ávila o de la Junta de Castilla y León y que tengan su sede principal o realicen su actividad habitual en el término municipal de Ávila con el acuerdo de tres cuartas partes de la Junta de Gobierno Local, que implica el voto favorable de al menos dos formaciones políticas presentes en la Junta de Gobierno Local.

Con el voto favorable de todos los grupos políticos, con excepción del PSOE, extender la bonificación existente en la actualidad en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la instalación de placas fotovoltaicas a inmuebles rústicos.

Por último, se aprobó, con el apoyo de XAV, la abstención de PP y Vox y en contra de PSOE, una nueva ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de carácter puntual o esporádicas.

Partido Popular

Para el Partido Popular, en palabras de su concejal Daniel Gil, la comisión ha sido «un auténtico despropósito» al «volver a cambiar e incluso introducir reglas a mitad de la propia Comisión para llevar las votaciones al punto que más le conviene a Por Ávila». Gil lamentaba también que «Por Ávila consigue meter la mano en el bolsillo de los abulenses una vez más con una serie de subidas de tasas, entre las que destacamos la de basuras».

PSOE

Desde el PSOE, su portavoz en la comisión, Fernando Contreras, afirmó que «hemos puesto condiciones fijas a nuestra posible abstención en el Pleno a la tasa de recogida de basuras, las cuales van encaminadas a la recuperación y mejora de los servicios que ofrece el Ayuntamiento a la ciudadanía en distintas materias y que han adolecido en este tiempo por la falta de compromiso, dejadez y mala gestión por parte del equipo de gobierno», afirmando también que «no nos cerramos a estudiar otras tasas siempre y cuando éstas no afecten a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Rechazamos cualquier tipo de subida de impuestos tanto del IBI como del Impuesto de circulación porque no es el momento para elevar este tipo de gravamen a nuestros vecinos y vecinas; es una medida extemporánea». En relación con la postura del PSOE, la portavoz municipal, Eva Arias, aseguró que «el PSOE trabaja para solucionar los problemas de los abulenses, no para crear más, porque nuestros vecinos y vecinas no entienden de disputas partidistas, solo piden soluciones y eso es lo que el PSOE va a hacer con responsabilidad».

VOX

Desde Vox, su portavoz, José Manuel Lorenzo Serapio, manifestó a tras la comisión que «como representantes públicos debemos actuar con el ejemplo previo, máxime en una situación en la que se está pidiendo a la ciudadanía que realice un importante sobre esfuerzo económico derivado de la mala gestión existente en el ayuntamiento de Ávila», insistiendo de esta manera en su mensaje de que «sin ejemplaridad política por parte de los representantes políticos de los abulenses en el consistorio, no es legítimo ni ético que apoyemos una subida de impuestos». Lorenzo manifestó también que «en Vox nos comportamos con responsabilidad y trasparencia, por lo que no permitiremos que suban indiscriminadamente con nuestro apoyo los impuestos y tasas a los abulenses, votando en consecuencia en la comisión. En aquellas tasas que no afectan de forma directa a los abulenses, nos hemos abstenido, y en las que supone la subida de impuestos, hemos votado en contra».