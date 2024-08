Se quedó con las ganas de disputar con España los Juegos Olímpicos de París 2024 y lo hubiera hecho con claras opciones a medalla. Era el sueño de Likina Amebaw, la atleta etíope afincada desde hace cuatro años en Peguerinos. Era el gran reto de la temporada. Difícil, sí, pero no era imposible. Sabía que para optar a la nacionalización debía hacer la temporada de su vida y posiblemente la hizo. «Likina cumplió con creces» explica Alberto García, su pareja y manager, a Diario de Ávila. Likina no sólo fue una de las atletas más relevantes de la escena mundial del cross, disciplina en la que conseguía, entre otros logros, ser segunda en el World Athletics Cross Country Tour 2024 o campeona de Europa por Clubes –con el Facsa Playas de Castelló– ganando en Portugal con una superioridad aplastante.También lo hizo sobre en ruta el asfalto o la pista en las diferentes citas de la DiamondLeague. Los resultados llegaron pero la llamada para abrirle las puertas a la nacionalidad española y los JJOOno. «Absolutamente nadie habló con nosotros» lamenta Alberto García, que reconoce que todo ello fue un duro golpe para la joven atletas de Peguerinos. «No quiso o, mejor dicho, no pudo ver la competición del 5.000 de París 2024. No pudo porque ella quería estar ahí. Se sentía capaz de ganar una medalla y perder una oportunidad así sienta mal porque los Juegos Olímpicos son cada cuatro años».

Su temporada en cross fue «impecable».Siempre ha sido su especialidad, como ha demostrado en años pasados.Pero este año daba un paso más sobre el asfalto, en las competiciones en ruta, donde firmaba tiempos de auténtico récord, como los 29'56'' en el 10K en París que hubieran supuesto el récord de Europa de haber sido española o los 14'35'' en el 5K de Mónaco,marca mundial del año con el que habría sumado otro récord europeo. Todo ello sin olvidar sus actuaciones en la Diamond League. No había motivos para pensar o decir que «Likina no era una atleta de pista».

Sabían que obtener la nacionalidad a la carrera, y nunca mejor dicho, era complicado «pero no imposible» explica Alberto García. «Likina lleva años en España. No ha competido internacionalmente con Etiopía –podía haberlo hecho, incluso había logrado la mínima para la cita de París– y además es una atleta que ha crecido como deportista de elite aquí, en Peguerinos concretamente. No estamos ante el caso de una atleta que entrena en Etiopía, que viene aquí tres días e intenta aprovechar su rendimiento para obtener un resultado concreto. Likina ha crecido deportivamente aquí» defiende su pareja y manager sobre todo lo ocurrido. De ahí que hayan sido días muy complicados para la atleta del Facsa Playas de Castellón. «No pudo ver la final de los 5.000.A nivel mental desperdiciar la posibilidad de luchar por medallas es muy duro». Apenas tres semanas antes de la cita olímpica había ganado con solvencia en la Diamond League de Mónaco a Nadia Battocletti, cuarta en los 5.000 y plata en los 10.000. «La posibilidad de haber sumado una medalla era real». Una «pena» valora García todo lo ocurrido, mucho más teniendo en cuenta que «España no ha llevado ninguna atleta al 10.000 y sólo seleccionó a una para el 5.000.Todo ello mientras Likina estaba en casa con unos tiempos de 29'56'' y 14'35'' respectivamente».

De todo ello hay que pasar página, porque la temporada 2025 'llama' a las puertas y lo hace con un claro objetivo, el Campeonato del Mundo al Aire Libre que se disputará en Tokio en septiembre de 2025. «Creo que Likina puede optar a medalla visto lo visto en estos Juegos Olímpicos pero tiene que prepararse a conciencia para ello» asume Alberto García. «Es un objetivo firme. La opción de luchar por todo es real y hay que prepararlo bien, regulando esfuerzos para llegar al cien por cien a la gran cita del 2025». Toca hacer un buen cálculo del calendario y pruebas a disputar. «Posiblemente este año no haga tantas pruebas de campo a través como el año pasado. Creo que a la segunda parte de la temporada de cross puede llegar muy en forma y en forma y tratándose de cross es una atleta que puede optar a ganar el World Athletics Cross - Country Tour pero no es el objetivo principal para esta temporada» desgrana su manager.

Empieza un nuevo ciclo olímpico de cara a Los Ángeles 2028, Likina tiene en estos momentos 26 años y cuando llegue la fecha estará en su mejor momento. Si la llaman «mañana» para hacerlo con España, lo hará, pero antes de pensar a tan largo futuro hay que pensar a presente, porque de por medio «hay muchos mundiales tanto de pista, cross, ruta, indoor...»

Todo ello lo preparará desde Peguerinos su casa, donde se siente feliz de vivir y entrenar. «Al final los resultados hablan. A finales de julio del año pasado empezamos una preparación muy intensa en los montes y caminos del pueblo. Hemos hecho el cien por cien de los entrenos en Peguerinos y en abril consiguió una de las mejores marcas de la historia en 10K. En Peguerinos ha entrenado con calor, con frío, con viento, con barro... Y dio sus frutos. En definitiva, Peguerinos es un sitio espectacular para entrenar fondo y Likina está muy integrada entre la gente del pueblo porque al final, al ser pocos habitantes, el pueblo es como una familia. Así que desde ya empezará a entrenar por su pueblo con la mirada puesta en 2025».