El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró este martes en el Senado que la concesión de la explotación y mantenimiento de la autopista de peaje AP-6, así como de los ramales de la AP-51 y la AP-61 finalizará en el año 2029, pero también comentó que «lo que pasará a partir de ahí no lo sé en este momento», sin negar una posible ampliación del peaje durante siete años más, hasta el año 2036.

Puente contestaba de esta manera a una pregunta formulada al respecto por Juan José Sanz Vitorio, senador del Partido Popular por Segovia, en la que interpelaba al ministro sobre si «puede asegurar que la concesión» de esas autopistas «finalizará en el año 2029».

En una primera intervención Puente fue directo a la contestación, asegurando que «lo que sí le puede decir con toda certeza a día de hoy es que en el año 2029 la actual concesión finalizará», lo que dio pie a Sanz Vitorio a exponer la situación recogida en varios reales decretos, constando en uno de ellos, concretamente en el 525/2012, un artículo en el que se hace referencia a que una vez que finalice esa concesión en 2029 «se procederá a licitar la concesión de la explotación de las autopistas: Autopista AP-6, conexión con Segovia, autopista AP-6, conexión con Ávila y AP-6, tramo Villalba-Adanero, por un periodo de siete años, a contar desde la finalización del plazo concesional», lo que podría llevar la aplicación de peajes en esas vías hasta el año 2036, cuestión por la que también preguntó al titular de Transportes, quien en este punto recordó que su ministerio «ha encargado un estudio informativo y lo que pretendemos hacer es saber qué podemos hacer, cuáles son las alternativas y cuáles son las opciones antes de que llegue el año 2027 porque queremos ser previsores».

«Seguro que acabará la concesión, lo que pasará a partir de ahí, no lo sé en este momento, pero hay cosas que están meridianamente claras: si el Gobierno del PP no hubiera prorrogado la concesión en 1999, desde 2018 no habría peaje en esa autovía», ha subrayado el ministro.

Según Puente, los gobiernos del PP han sido los que más prorrogas de peajes han aprobado en nuestro país, mientras que, desde que gobierna su partido, 1.029 kilómetros de autopista se han convertido en kilómetros de autovía que no tienen que costear los ciudadanos, «uno de cada 4 kilómetros de autopista que nos encontramos».

El ministro ha destacado, asimismo, que el gobierno socialista ha reducido en un 30 % los precios de las autopistas que ha tenido que rescatar después de que el Gobierno popular las pusieran en marcha y que hoy gestiona la empresa pública Seittsa.

También se han impulsado bonificaciones en muchas autopistas de España, lo que ha supuesto un ahorro anual de 1.400 millones de euros para los bolsillos de la ciudadanía, ha recordado.

Puente ha añadido que si hubiera dependido del PP, «todas esas concesiones se habrían prorrogado porque nunca ha habido jamás una decisión por parte de un gobierno popular de convertir una autopista en una autovía libre de peaje. Eso solo puede decirlo el PSOE», ha concluido.?