El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, a través de su concejal, David Gil, asegura mediante un comunicado de prensa enviado a esta Redacción que «las competiciones deportivas que se celebran en Ávila, especialmente en ámbitos que trascienden el municipio, dependen cada día más de las inversiones de administraciones que no son el Ayuntamiento». El edil popular pone de manifiesto esta conclusión a raíz de que este próximo fin de semana se vaya a disputar en Ávila la Liga Nacional de Kárate en el pabellón de San Antonio, competición a la que el Ayuntamiento de la ciudad «no destina un euro más allá de la cesión de la instalación». Gil recuerda que «hasta el año pasado, el Consistorio firmaba un convenio con la Real Federación Española de Kárate para colaborar con los gastos de organización de un evento que congrega a mil competidores y, en total, a unas cinco mil personas en la ciudad durante un fin de semana, lo que supone una importante fuente de ingresos para muchas empresas de la ciudad, pero en esta edición podemos decir que Ávila va a contar con esta competición deportiva a pesar de la desidia del equipo de Gobierno de Por Ávila y gracias a la inversión de otras instituciones». «De invertir y crear oportunidades para la ciudad no quieren saber nada, eso sí, para rellenar el programa de Carnaval con algo que nada tiene que ver con la fiesta y gracias a las aportaciones económicas de otros, no tienen problema», subraya el concejal del PP, que apunta que «ha sucedido lo mismo con la Copa Diputación Fútbol Sala Mixto, que patrocina la Diputación y a la que, por el hecho de que tiene una de sus sedes en nuestra ciudad, el concejal de Deportes ha corrido a hacerse una foto, suponemos que con el afán de confundir a los abulenses acerca de la implicación real del Consistorio».