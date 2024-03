Con nueve partidos por delante «no lo podemos catalogarlo como una final» pero la realidad es que el duelo de este sábado ante el Mirandés B es el partido más importante de la temporada para el Colegios Diocesanos.Porque el partido, para lo queda por delante, puede ser decisivo. La realidad y una mente fría dirán que si se gana aún no habrá nada decidido, que queda mucho por hacer y demasiados puntos que repartir. Que si se pierde aún quedan ocho partidos por delante, que no hay que dar nada por perdido y que hasta el final de temporada puede pasar de todo. Pero en ocasiones el fútbol entiende más de corazón y emociones que de razones, y como lo emocional manda cuando la temporada alcanza su momento cumbre, el duelo de este sábado –16,00 horas– entre colegiales y rojillos es un partido donde ambos se juegan la permanencia. Quede lo que quede. Porque con ambos equipos empatados a 20 puntos, el duelo directo será un empujón para unos y una puntilla para otros. No serán sólo los tres puntos a sumar o el 'golaverage' en juego –el Mirandés B ganó en Ence 1-0 a los colegiales– sino el ánimo y las sensaciones a partir de este partido.

Llegan ambos empatados en la clasificación a 20 puntos gracias al triunfo del Colegios Diocesanos en Los Dominicos ante La Virgen del Camino.Una victoria (0-1) reconfortante en todos los aspectos para los colegiales que les colocó en disposición de pelear por la permanencia ante su más inmediato rival y que les ha devuelto «la confianza» a los chicos de IvánLastras. «Lo necesitábamos» reconoce el técnico colegial. A partir de ahí «afrontamos este partido como lo que es, un partido ante un rival directo, importante, que lo jugamos en nuestra casa. Lo que hemos transmitido esta semana a los chicos es que debemos saber afrontar este tipo de partidos» señala Iván Lastras desde la experiencia en una temporada en la que ya se marcaron en rojo otros partidos –como el duelo con derrota ante la Ponferradina B– en los que no salieron las cosas como se esperaban. «Sin valorarlo ni catalogarlo como una final, porque siguen faltando muchos partidos, debemos saber que jugamos contra un rival directo» indica sin olvidar «el tema del 'golaverage', que a estas alturas de la temporada es un factor importante» explica.

Avisa que pese a su situación y dinámica, «el Mirandés B un equipo con buenos jugadores y que compiten muy bien. No podemos fiarnos de sus últimos resultados». Cabeza, tranquilidad «y no regalar errores. Cuando hemos jugado ante equipos de nuestra liga no nos lo hemos llevado.Debemos aprender de eso. Veo al equipo preparado».