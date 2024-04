La pizarra de David Casillas

Hablando con la Asociación Española Contra el Cáncer no se puede por menos que hablar de vida, ¿es así?

La verdad es que sí, nuestro objetivo para el año 2030 es conseguir un 70% de supervivencia en cáncer; por tanto, hablamos de vida y hablamos de esperanza.

¿Y cómo estamos ahora en ese baremo de ilusión, porque venimos de porcentajes muy preocupantes?

Ahora mismo estamos en un 55% de índice de supervivencia en hombres y un 62% en mujeres, pero hace 25 años estábamos en el 30%.

¿Cuáles han sido los sostenes fundamentales de ese esperanzador progreso?

En resumen han sido tres: la investigación, los tratamientos y la prevención.

¿Hay que seguir avanzando especialmente en alguno de ellos o en los tres por igual?

Deberíamos seguir avanzando en los tres. La investigación es fundamental, y hay que saber que se hace en todas las etapas, no sólo para los tratamientos si no también para encontrar mejores técnicas de diagnóstico, mejores técnicas para hacer cribados poblacionales con los que se pueda detectar el cáncer a tiempo...

¿Y ahí no estamos respondiendo como sería de desear?

Falta concienciación. Por ejemplo, en los cribados de colon disponemos de un test de sangre oculta en heces que no solamente detecta la enfermedad en fases precoces, sino que además baja la incidencia del cáncer, porque si se ven cuando se hace la colonoscopia, si se observa que hay pólipos, se extirpan y eso hace que no se desarrolle la enfermedad. Es un test que disminuye la incidencia y que además mejora el pronóstico.

¿Cómo es que sabiendo el problema y teniendo cada vez más soluciones, relativamente fáciles, seguimos siendo tan inconscientes y no actuamos bien?

No sabría decirte. Hay un estudio del Observatorio de Cáncer de la Asociación que nos dice que la población conoce, por ejemplo, qué es el cáncer de colon y que hay un test para detectar sangre oculta en heces, pero continuamos sin participar en los cribados poblacionales que son muy eficaces como prevención.

Siendo el tabaco tan criminal en este campo, ¿cómo es que vuelve a aumentar su consumo entre los jóvenes? ¿Qué hace mal la sociedad y que hacen 'bien' las tabacaleras?

El tabaco mata, así de rotundo, es el responsable del 30% de los cánceres, y por eso las autoridades sanitarias tenían que posicionarse más en contra de ese factor que sabemos que es tan negativo en la vida de las personas. Pero no sólo se desarrolla un cáncer por fumar, porque hay otras enfermedades en las que el tabaco también influye muy negativamente.

¿Y no aprendemos… o no nos dejan aprender?

Recientemente hemos remitido desde la Asociación Española contra el Cáncer de la Comunidad una carta al consejero de Sanidad en la que le pedimos que valore positivamente el plan integral contra el tabaco que ha propuesto el Ministerio, porque sabiendo que es un factor evitable, que influye en la salud de las personas, creo y espero que todos los políticos consensúen y se inclinen por luchar por la vida.

Mientras seguimos esperando la 'sensatez' de los políticos, quien nunca les falla es la sociedad abulense cuando la hacen una llamada a la solidaridad.

Por fortuna así es, la población de Ávila nos ayuda mucho y les estamos muy agradecidos. Nos ayudó mucho para que fuera posible la presión para conseguir la radioterapia, una movilización que se llevó a cabo desde la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila, liderada entonces por Nacho Paradinas, y también en cada campaña que hacemos la población abulense responde muy bien, y es que necesitamos que responda.

Y por fin llegó a Ávila la tantas veces prometida y aplazada unidad de radioterapia, imagino que una gran alegría para ustedes.

Ha sido un logro muy importante, y no sólo para nosotros como asociación sino especialmente bueno para todos los pacientes de cáncer, porque no tener que desplazarse para recibir su tratamiento es no añadir más angustia, más sufrimiento, más trastorno al que ya tienen por el diagnóstico de cáncer. Además, hace poco se abrió el turno de tarde, se están atendiendo aproximadamente unos 50 pacientes diarios, lo que da idea más de la necesidad que había de ese servicio.

¿Cuál es el siguiente objetivo de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ávila?

Siempre estamos con la mirada puesta para que la atención sea integral, y también multidisciplinar. Ahora mismo lo que está pendiente es el hospital de día, que va dando sus pasos, lentos porque la administración tiene que ser garantista, pero vemos que ya se han adjudicado los proyectos básicos y de ejecución.

Cuando hablan de atención integral, ¿se refieren a ayudar no solamente a los pacientes si no también a los familiares?

Exacto, y por eso nuestro objetivo es cuidar al paciente de cáncer y a sus familiares y atenderles en todas las necesidades que tienen durante todo el proceso de la enfermedad, en lo físico y también en lo mental.

Y además de trabajar en el cuidado de los enfermos y sus familias, seguimos haciéndolo siempre en la prevención y en la recaudación de fondos para la investigación y para la atención, porque toda nuestra labor la desarrollamos de forma gratuita para los afectados, y para eso necesitamos fondos.

Sabiendo de sobra que es mejor prevenir que curar, ¿cómo se lo recordaría usted una vez más a los abulenses?

Hay que tener claro los factores en los que se puede influir y evitarlos. El cáncer es una enfermedad que está muy asociada al envejecimiento, y ahí no podemos entrar, pero sí que podemos ayudarnos cuidando la alimentación, haciendo actividad física y evitando el alcohol y, sobre todo, el tabaco. Y si además nos implicamos en los cribados, tanto de colon como de mama o de cervix y nos hacemos las pruebas a las que nos invitan, seguro que avanzaremos mucho en la lucha contra esta enfermedad.