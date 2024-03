Comienza la cuenta atrás en la Liga EBA para el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar. Últimos tres partidos y final abrupto para el club verderón, que al que le fallaron las cuentas con una de esas derrotas imperdonables ante quien no había que perdonar –Traumacor Culleredo– y que metía directamente a los chicos de EvaristoPérez en descenso para hacer del final de temporada lo que no se quería, una pelea directa por la salvación. «Está todo por decidir» recuerda el técnico palentino ante la situación en los bajos fondos de una categoría que mandará a cuatro equipos a Primera Nacional pero que aún debe dilucidar quién es el cuarto en discordia. Porque junto a Caja Rural de Zamora yUniversidad de Oviedo ya está descendido el Tartiere Auto Gijón Basket, al que el 'basket average' perdido con sus rivales ya le ha condenado en tiempo y forma cuando la calculadora le podría condenar definitivamente este fin de semana. Evitar la última plaza de descenso es cosas de cuatro, empezando por el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar y siguiendo por Traumacor Culleredo, Estudiantes Lugo Río de Galicia y Solgaleo Bosco Salesianos.

Ha sido una semana «de lamernos las heridas, ser conscientes de los errores cometidos y lo que tenemos que hacer de aquí en adelante para salir de esta situación es intentar alcanzar el objetivo, que no es otro que lograr la salvación» marca Evaristo Pérez ante la previa de la visita a MarínEnce Peixegalego –sábado, 20,00 horas– en un momento en el que quién es el rival pasa a un segundo plano.Manda lo propio.

«A los jugadores les pido confianza pero eso es un término subjetivo. La confianza debe basarse en cosas concretas, reales, en algo tangible y a partir de ahí generar confianza». En estos momentos no basta con decir un «vamos a por ello».No le pone reparos EvaristoPérez a la actitud de los suyos, pero sí a un juego en la cancha en la que han arrastrado toda la temporada la falta de un referente en pista. «Somos un equipo que no tenemos un referente en el campo y casi todos los rivales tienen uno, dos o tres a los que acuden cuando las cosas no van bien.Nosotros estamos a expensas de una labor coral.Necesitamos una labor de equipo para poder sacar los partidos adelante y en esas estamos, en ser conscientes de nuestras fortalezas y saber que este mismo equipo que perdió ante Culleredo ha competido contra todos los de la liga, del primero al último, ha ganado a Chantada,a Marín,a Obradoiro...» pone en valor Evaristo, que pide esa labor de equipo para ganar, esta vez en el pabellón municipal de A Raña, a los gallegos, a los que ya se ganó en el Carlos Sastre.

Para ganar a los gallegos, ritmo, mucho ritmo. «Nuestro equipo es uno de los que más elevado lo tienen de la competición» remarca Evaristo ante una de sus fortalezas. «Ante esos equipos con varios referentes –lo son en Marín jugadores comoVan Wijk, Hogan y Stefanuto– debemos centrarnos en nuestro fondo de armario». Ser más «obreros, picar piedra todos». Un todos en el que no tendrá este sábado a Jaime Queralt-Lortzing.

Tres partidos por delante y cuatro equipos en la pelea

Las combinaciones son aún 'infinitas'. Quedan tres partidos por delante y la calculadora aún no aclara nada para un Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar que puede necesitarlo todo, las tres victorias en los tres partidos que quedan por delante, o lo mínimo teniendo en cuenta un último duelo ante el Solgaleo Bosco Salesianos donde el 'basket average' juegue un papel fundamental incluso perdiendo ante los chicos de Carlos Osvaldo Gómez. Debe jugar Traumacor, al que más se mira de cerca, ante CalvoBasket Xiria, Universidad de Oviedo y Caja RuralZamora. Previsiblemente, final sencillo. Lo hará Solgaleo Bosco Salesianos ante el Tartiere Gijón Basket, Deportiva Leonesa y el propio Hotel 4Postes. El tercero en discordia un Estudiantes Lugo que se mide a La Antigua CBTormes, el Ucoga Chantada y cierran fuera de casa ante Obradoiro. El peor de los calendarios.