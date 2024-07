«El free style lleva mucho entrenamiento detrás»

El fútbol es el deporte rey, mediáticamente hablando. Eso es indiscutible. Sin embargo, hay otras versiones que quedan ensombrecidas por la gran afición que hay por el balompié (más ahora con la Eurocopa).

Una de esas disciplinas futbolísticas menos conocidas es el free style, que en Ávila cuenta con dos deportistas de nivel. Uno es Enrique Hernández, un joven de 23 años que lleva siete practicándolo. Sus entrenamientos los compagina con sus estudios del Grado Superior de Automoción y trabajando en el taller de su padre. Unas labores que no le impiden sacar tiempo para practicar su hobbie. Una afición que le surgió, a pesar de ser del Real Madrid, viendo a jugadores del Barça. «Siempre me gustaron Neymar o Ronaldinho, jugadores que tienen esa magia que a todos nos hacen vibrar. Del Madrid me gusta Vinícius y ahora Mbappé», confiesa. Enrique también probó sus pinitos en el fútbol siendo un niño en la cantera del Real Ávila, pero el free style le cautivó. «Mucha gente se piensa que, al ser free styler, soy muy bueno al fútbol. Y yo les digo que todo lo contrario. No tienen nada que ver», afirma entre risas.

Además de Enrique, en Ávila también hay otro free styler: Álvaro López, su «maestro y mentor» a pesar de ser dos años más pequeño. Ambos mantienen una rivalidad muy sana por ver quién es el rey de este deporte en Ávila. Álvaro ha sido campeón de España, pero nuestro protagonista no le va a la zaga, ya que el año pasado quedó entre los ocho mejores del mundo en la categoría Kill The Beat. Y, para este año, tiene en mente el Campeonato del Mundo que se celebra en agosto en Praga y, en septiembre llega su gran objetivo: asaltar el Campeonato de España en Barcelona. «Lo vamos a pelear mucho. Hay muchas horas de entrenamiento detrás».

Enrique dedica mucho tiempo a perfeccionar sus trucos y malabares en una sala de gimnasio Tres60 de la capital. «El truco que más tiempo me ha llevado es el pino con el balón en la suela. Es una locura», asegura. Ese movimiento y otros más los realiza en actuaciones para los que le contratan y donde da visibilidad en su deporte. A través de Instagram y Tik Tok (enrique.freestyle) pueden seguirle y ver sus habilidades. Un deporte que espera practicar algún día en los Juegos Olímpicos.