La ONCE deja 20.000 euros en la capital abulense

Un sorteo de la ONCE vuelve a estar detrás de un premio importante en la capital abulense. En esta ocasión ha sido el agente Pablo Andrés Florez Gaviria, que ejerce su actividad laboral en la calle de San Segundo, y en la plaza del Mercado Chico, el encargado de traer la suerte a Ávila con un boleto del número 97.614 de la serie 047 vendido a través del terminal TPV y correspondiente al sorteo del domingo 4 de febrero, premiado con 20.000 euros.

Pablo, que slo lleva once meses realizando la venta de los productos de lotería de la ONCE, no ocultaba ayer su entusiasmo al conocer la noticia, puesto que esta es la primera vez que reparte un premio tan elevado. Ilusionado, también anima a adquirir tanto el cupón especial de San Valentín del próximo miércoles 14 de febrero, así como el cupón extraordinario del Día del Padre, el cual ya se encuentra a la venta, ofreciendo un premio mayor de 17 millones de euros.

Los productos de lotería de la ONCE se pueden adquirir a cualquiera de los cerca de 20.000 vendedores de la ONCE, en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria los comercializan, y en la web www.juegosonce.es.