«El 'lettering' es un tipo de meditación activa»

Desde el año 2017, el 14 de agosto se celebra el Día Mundial de la Calografía. Y aunque más que caligrafía el lettering es un arte, hemos querido acercarnos hoy a esta técnica del a mano de una experta, Sonia Martín, de la empresa abulense de organización de eventos y diseño Olivia & Compañía. Ella, que se adentró en este mundo hace diez años, imparte talleres para niños y adultos. «Es un complemento perfecto para la empresa de organización de eventos y diseño que dirijo», nos dice.

¿Qué se entiende por lettering?

El lettering es el arte de dibujar palabras de una forma creativa. Su origen está en la caligrafía, pero a diferencia de esta, donde se escribe de manera fluida siguiendo unas reglas de proporción y estilo, en el lettering cada letra se dibuja individualmente, con libertad para saltarte esas reglas y experimentar para crear composiciones personalizadas.

¿Quién puede practicarlo?

Todo el mundo. De hecho, todos hemos hecho lettering desde pequeños, aunque no seamos conscientes, cuando hacíamos esos títulos y rótulos en los cuadernos y los murales del cole.

Aquí no importa el nivel de habilidad artística ni que tengas o no una letra bonita. No se necesita experiencia previa, solo interés y dedicarle un poquito de tiempo, porque la práctica lo es todo, pero es una actividad que pueden realizar tanto aficionados como profesionales del diseño y la ilustración.

¿Qué es necesario para comenzar?

Sólo se necesita papel, lápiz y rotuladores, y aprender unas reglas básicas. Poco a poco, se van añadiendo otras herramientas, como pinceles, plumillas y tinta y acuarelas. También es muy importante tener mucha curiosidad, y algo de paciencia, y experimentar con estilos hasta dar con el tuyo propio

¿Qué beneficios tiene para las personas que lo practican?

Muchos. Por ejemplo, mejora tu creatividad, ayuda a la concentración y reduce el estrés. Es una forma visual maravillosa de expresar tus emociones. En los talleres que impartimos, tenemos un lema, 'Dibujando las palabras se encuentran los pensamientos'. Podemos decir que el lettering es un tipo de meditación activa.

Apenas se escribe ya a mano, ¿es el lettering la 'resistencia' en este sentido??

Sí, en cierto modo lo es, ahora que utilizamos dispositivos electrónicos para todo. Es verdad que, profesionalmente, también necesitamos los ordenadores para algunos trabajos de lettering, pero la base siempre será el boceto manual; y el valor estético que los trazos a mano aportan frente a las fuentes digitales impersonales es innegable.

¿Es una disciplina que crece o que tiende a desaparecer?

El lettering es una disciplina en crecimiento. Gracias a las redes sociales cada vez más personas se interesan en aprender y practicarlo. Pero no solo de forma amateur, muchas empresas lo utilizan para dar personalidad a sus marcas de manera única.

¿Qué utilidades se le puede dar?

En el ámbito profesional, el lettering tiene múltiples aplicaciones: desde la creación de carteles, logotipos y tarjetas personalizadas, hasta la decoración de eventos. Es habitual utilizarlo también en campañas publicitarias, ilustraciones y papelería para conseguir conectar emocionalmente con el público que valora lo artesanal y único.