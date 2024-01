La Diputación extiende a 40 los municipios afectados

La Diputación y el Partido Popular de Ávila van a pedir al Gobierno de España que declare a los municipios de la Moraña y de otras zonas de la provincia como zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil (ZAGEPC) tras el paso de la borrasca Juan por nuestra provincia, que «ha dejado enormes desperfectos y daños a causa de las inundaciones y desbordamiento de los arroyos y ríos», señalaba el presidente de la Diputación y Presidente del PP Carlos García. La institución extiende a 40 los pueblos afectados por las inundaciones provocadas por los desbordamientos de ríos y arroyos en las comarcas de La Moraña y la Sierra de Ávila.

El presidente de la Diputación ha denunciado que la borrasca Juan a su paso por la comarca de La Moraña pone una vez más de manifiesto «el olvido y la desidia por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, con la limpieza de los cauces. Lo podemos comprobar en los ríos Zapardiel y Arevalillo, en la falta de previsión con la apertura de la presa de Las Cogotas y en los daños que también se han ocasionado en la zona del Adaja».

El presidente de a Diputación realizaba estas declaraciones después de haber visitado los pueblos afectados por esta riadas y comprobar los daños ocasionados por el agua. De esta forma se acercó a los pueblos de Papatrigo, Albornos y Cisla, y la pedanía de Muñosancho Villamayor. «Estamos hablando de daños en caminos, infraestructuras de todo tipo. Daños en depuradoras, en abastecimiento, en pistas polideportivas, roturas de puentes. También hemos podido comprobar que en el municipio de Albornos uno de los elementos afectados ha sido un transformador». Pidió a la Confederación Hidrográfica del Duero, que «tienen que ser conscientes del daño que se ha ocasionado». Pero sobretodo recalcó que lo que «tienen que ser conscientes es que la limpieza de los cauces tiene que ser una prioridad para el medio ambiente y sobre todo para el Gobierno de España». Y reclamó algo que los alcaldes de los pequeños municipios vienen pidiendo hace tiempo, que «tenemos que poner soluciones entre todos desde las diferentes administraciones».

La Diputación extiende a 40 los municipios afectados - Foto: Isabel GarcíaComentó también el presidente de la Diputación que había hablado con el presidente de la Junta de Castilla y León para que «traslade en este caso al Ministerio y que tenga en cuenta todos y cada uno de los diferentes daños al sector agrícola y ganadero». Así aseveró que han podido comprobar los daños ocasionados a naves ganaderas que han sido totalmente anegadas y que en algún municipio estas inundaciones haya provocado la muerte por ahogamiento de alguna cabeza de ganado.

Comentó García que en este momento se están recopilando los datos para conocer en profundidad los daños causados por la borrasca Juan en la provincia de Ávila.

El presidente junto con el diputado responsable del Área de Cooperación, Félix Álvarez, visitaron las localidades afectadas como Papatrigo, Albornos, Cisla y la pedanía de Muñosancho, Villamayor, donde se entrevistaron con sus regidores para conocer el alcance de los daños ocasionados por las riadas en cada uno de estos municipios. También indicó que los técnicos de carreteras están también valorando los daños ocasionados en las diferentes carreteras y en infraestructuras como puentes, cuya titularidad corresponde a la Diputación provincial.

La Diputación extiende a 40 los municipios afectados - Foto: Isabel GarcíaPapatrigo. El alcalde de Papatrigo, Mariano Robles, recordaba que en la noche del 19 al 20 se produjeron las horas más dramáticas. «Lo hemos pasado muy mal. Los daños causados por el agua habrá que valorarlos. Esta mañana me ha llamado la Confederación. Seguimos pensando lo que hemos pensado en estos dos últimos años, que nuestros ríos nos los tienen abandonados.

El alcalde de Papatrigo considera a la Confederación del Duero «culpable de lo que ha sucedido. Bien es verdad que con la borrasca Juan ha caído mucha agua, pero la Confederación tiene a los ríos abandonados».

El regidor de esta localidad morañega informó que en ese momento estaban tratando de achicar el agua a las tres granjas que se inundaron como consecuencia del desbordamiento y la entrada del agua en estas explotaciones. En cuanto a las viviendas que se vieron afectadas el domingo, señaló que el agua pudo ser retirada a lo largo de ese día. También añadió que el desbordamiento del arroyo que normalmente viene seco fue lo que provocó que el agua se metiera en las calles y en las casas que se vieron afectadas. No se aventuró a facilitar una valoración de los daños provocados por la riada, porque, según dijo, «los daños materiales han sido muchos, no así los daños humanos, que no se han producido. Pero en nuestro caso los daños materiales han sido cuantiosos, porque han afectado a viviendas del municipio, a la depuradora de las piscinas, a las tres granjas». Además, también dijo que el anegamiento de campos afectará también al cereal, que ya estaba comenzando a salir.

La Diputación extiende a 40 los municipios afectados - Foto: Isabel GarcíaBarromán. Por su parte, el alcalde de Barromán, Gustavo Pericacho, ha pedido ayuda a la Diputación por los daños ocasionados por la borrasca Juan en su municipio, daños que han afectado a infraestructuras, caminos, red de alcantarillado, patio de las escuelas y la ribera del río Zapardiel.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha informado que los embalses del Duero han recibido importantes aportaciones, según los datos semanales. Así ha indicado que la estación de aforo de Ávila capital registraba un caudal punta máximo el pasado día 20 de 68 m3/sg mientras que a la salida de la presa de las Cogotas no se superaron los 9m3/s.