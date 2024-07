"No creía que me quisieran tanto" dice Julia al cumplir 100

Rodeada de familiares y amigos, Julia Díaz Sánchez recibió el homenaje y el cariño de los suyos al pasar a formar parte del cada vez mayor número de personas que, en la provincia de Ávila, tienen la suerte de poder llegar a la excepcional cifra de 100 años de edad.

Al cumpleaños de Julia Díaz asistió más de un centenar de personas, entre ellas Juan José Jiménez, alcalde de Padiernos, localidad en la que la centenaria nació el 27 de julio de 1924. El regidor fue el encargado de entregarle una placa y un ramo de flores en nombre del ayuntamiento del municipio en el que la homenajeada tiene sus raíces y del que guarda entrañables recuerdos familiares.

Persona de profundas convicciones religiosas, Julia Díaz escuchó las palabras de agradecimiento que le dedicó el padre Jorge Zazo, párroco del Inmaculado Corazón de María y de San Pedro Bautista. No en vano, desde su juventud es vecina de la ciudad de Ávila.

«No creía que me quisieran tanto», repetía, sorprendida, la homenajeada, tras recibir las felicitaciones y muestras de cariño de sus numerosos allegados, que también le entregaron regalos que colmaron de felicidad a Julia Díaz.

Pese a su avanzada edad, la recién llegada al club de los centenarios goza de una mente lúcida que le permite estar pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor, de disfrutar de los suyos y también de preocuparse por todas las personas que forman parte de su círculo familiar y social.

herencia longeva. En tan calurosa celebración no faltó tampoco la tarta de cumpleaños con las tres cifras en forma de velas que no dejan lugar a dudas de la edad a la que ha llegado. A la vista de los acontecimientos, no es extraño que Julia Díez haya llegado a los cien años porque esa longevidad parece venir de herencia familiar. No en vano, durante muchos años ella misma se ocupó de cuidar a su madre, de nombre Lucía, que en su momento fue apodada con el sobrenombre de 'Abuela de Ávila', dado que llegó a cumplir casi 110 y que, por su trayectoria profesional, empresarial, humana y social, fue nombrada Hija Adoptiva de Padiernos e Hija Predilecta de Santa María del Arroyo, donde tiene una calle a su nombre.