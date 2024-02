Arranca la segunda vuelta con pocas sorpresas

Tras dos jornadas en la que por distintos motivos no se pudieron disputar todos los encuentros previstos; con la jornada 14 de liga, primera de la segunda vuelta, la Liga de Veteranos de Fútbol Sala-XI Torneo Pinturas Pimpocho volvió a la normalidad.

En cuanto a la cabeza de la clasificación las cosas no cambian. Dados Group/Construcciones A.R. del Río mantiene el liderato con una sólida ventaja de 8 puntos sobre Asador el Pórtico. El líder sigue con su intratable andadura en un torneo en el que todavía no ha cedido punto alguno. Tenía un encuentro, a priori cómodo, ante uno de los equipos de la zona baja, GECA, que solventó con más dificultades de las esperadas; y no por relajación, sino porque GECA con un solo cambio realizó su mejor partido en lo que va de competición hasta el punto que a 6 minutos del final se veía con opciones de romper la racha de imbatibilidad de Dados Group al señalar el marcador un ajustado 4 a 3. Con el quinto gol de Dados Group y un GECA sin cambios por lesión de uno de sus integrantes, el partido se rompe y Dados Group se acaba imponiendo por 7 goles a 3.

Triunfo de lo más sufrido el que consiguió Asador el Pórtico ante Tu Alma Gemela/Bar La Oficina. El choque competido, intenso, presidido por una igualdad máxima en el juego y en el marcador se acaba decidiendo en el minuto 38 con gol de Sergio Sanz que pone el 3 a 2 definitivo.

Tras su ajustada victoria por 4 goles a 3 ante Bar Nueva Roca, Moisés Martín Asesoría sigue manteniendo la tercera plaza. Fue un choque de ida y vuelta en el que pudo imponerse cualquiera. Al final el mayor rigor táctico de Moisés Martín fue definitivo para sacar los tres puntos.

Un Fiat Cervera que una jornada más se presentó sin cambios, consiguió obtener un punto de mucho mérito ante un Riko Pollo/Asesoría Orgaz que intentó por todos los medios conseguir un triunfo que solo pudo impedir una actuación magistral del portero de Fiat Cervera, Ángel 'Bosco'.

Tras 2 derrotas seguidas, Atco. Maxdecor/Arte y Café volvió a la senda del triunfo con una victoria muy ajustada ante Rubber Vulk/Conforauto. Fue otro choque muy disputado en el que ambos conjuntos desplegaron un gran fútbol sala. Cuando todo parecía indicar que el encuentro acabaría con un justo reparto de puntos, un golazo de Adrián Reyes a 2 minutos del final otorgó una importante victoria a los de Félix García.

Construcciones Rojanter/Talleres Herrero tras 5 partidos sin ganar, consiguió un sufrido e importante triunfo ante un equipo de la zona baja de la tabla, Hotel Cafetería II Castillas. Comenzó poniéndose por delante Hotel II Castillas pero Construcciones Rojanter consiguió remontar para irse al descanso con un 2-1 favorable a sus intereses. En la segunda mitad Construcciones Rojanter llegó a conseguir una cómoda ventaja de 4 a 1 a falta de 8 minutos para el final. A partir de ahí, los chicos de Mario Sales recurrieron a la táctica del portero-jugador que cambió la tendencia del partido para acercarse peligrosamente con un 4 a 3. En la jugada final, con un Construcciones Rojanter achicando aguas, Antonio Terleira desde su campo y aprovechando la ausencia de portero, anota el 5 a 3 definitivo.

Hotel 4 Postes es el equipo, que junto al intratable líder Dados Group, atesora la mejor racha de victorias en las últimas 6 jornadas. Hasta la 8 era colista con solo tres puntos. Ahora, tras una espectacular racha de 6 victorias consecutivas atesora 21 puntos ocupando la séptima posición empatado con el sexto. Su última víctima fue el CDF Atlético Ávila/EO Abogados al que ganó por 4 goles a 2.